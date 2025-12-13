दिल्ली-एनसीआर में शनिवार सुबह-सुबह अचानक छाए घने कोहरा की वजह से ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर अलग-अलग दो जगह हादसा हुए. एक के बाद एक 15 से अधिक वाहन आपस में टकरा गए. हादसे में दस से अधिक लोग मामूली रुप से घायल हुए है. जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है. ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कम विजिबिलिटी की वजह यह हादसा हुआ. मौके पर पहुंची दादरी और ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों को एक्सप्रेसवे से हटवाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर खड़ा किया.

जानकारी के अनुसार, पहला हादसा चक्रसेनपुर गांव स्थित फ्लाईओवर के पास हुआ. जहां अचानक छाए कोहरे की वजह से एक-एक कर तीन वाहन पास में टकरा गए. उसके बाद दूसरा हादसा चक्रसेनपुर से करीब 500 मीटर की दूरी पर समाधीपुर फ्लाईओवर के पास हुआ. हादसा इतना जबरदस्त हुआ कि 10 से अधिक वाहन आपस में टकराने के बाद क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे में कई लग्जरी कारें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं. सूचना मिलने पर बादलपुर और दादरी कोतवाली पुलिस अलर्ट हुई. मामूली रुप से घायल हुए लोगों का प्राथमिक उपचार कराया गया है. दादरी कोतवाली प्रभारी का कहना है कि हादसे में मामूली चोटें आई हैं. कोई जनहानि नहीं हुई है.

15 से अधिक वाहन आपस में टकराए

चक्रसेनपुर और समाधीपुर गांव के फ्लाईओवर के पास हुए दोनों हादसों में 15 से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं. हादसे के बाद कुछ समय के लिए एक्सप्रेसवे पर यातायात भी बाधित हुआ. मौके पर पहुंची दादरी पुलिस ने टोल प्रबंधन के साथ मिलकर क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया. हालांकि, मानेसर तरफ जाने वाली साइड पर वाहनों की लंबी कतार दिखाई दी. कड़ी मशक्कत के बाद वाहनों को हटाकर यातायात सामान्य किया गया.

अचानक छाया कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सुबह तक मौसम बिल्कुल साफ था. अचानक कोहरा छाया और विजिबिलिटी कम हो गई. जिसकी वजह से यह हादसा हुआ. घटना लगभग 8.30 मिनट के आस-पास की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि पहले एक ट्रक आगे जा रही कार से टकराया. उसके बाद वाहनों की कतार लगती चली गई.

बंवावड़ गांव की घटना निकली अफवाह

सबसे पहले बंवावड़ गांव के पास हादसे की जानकारी मिली. जिसके बाद बादलपुर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची. हालांकि, यहां हादसे की घटना अफवाह निकली. हादसों को लेकर पुलिस को कई कॉल आयीं.

धुंध में रेंगते हुए वाहन आए नजर

सुबह-सुबह अचानक छाए कोहरा की चादर पूरे दिन छाई रही. हालांकि, दोपहर के समय कुछ देर के लिए धूप निकली. लेकिन जैसे-जैसे शाम का समय हुआ विजिबिलिटी एक बार फिर से कम दिखाई दी. नेशनल हाईवे से लेकर एक्सप्रेसवे तक वाहन रेंगते हुए नजर आए.