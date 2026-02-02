एक्सप्लोरर
'धुरंधर' के सॉन्ग 'शरारत' से छाने वाली जैस्मीन सैंडलस कौन है? सिंगिंग ही नहीं क्रिकेट की दुनिया की भी हैं महारानी
पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की गुलाबी क्वीन कही जाने वाली और अपनी दमदार आवाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाली जैस्मीन सैंडलस इन दिनों धुरंधर फिल्म के सॉन्ग शरारत को लेकर लाइमलाइट में बनी हुई हैं.
जैस्मीन सैंडलस एक पॉपुलर इंडियन और अमेरिकी प्लेबैक सिंगर हैं. उन्होंने अपने अभी तक के करियर में हिंदी और पंजाबी कई हिट गाने गाए हैं. जैस्मीन का जन्म 4 सितंबर 1990 में जालंधर में हुआ था लेकिन वो पली पढ़ी कैलिफोर्निया में हैं.
02 Feb 2026
