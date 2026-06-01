10 साल बाद स्क्रीन पर लौटेगी सैफ अली खान और करीना कपूर की जोड़ी? एक्टर ने फैंस को दिया हिंट

बॉलीवुड कपल सैफ अली खान और करीना कपूर खान ने कई फिल्मों में साथ काम किया हैं. उनकी जोड़ी और उनके अभिनय को फैंस बहुत पसंद करते हैं. हालांकि, लगभग एक दशक से ज्यादा हो चुका है और दोनों एक साथ स्क्रीन पर नजर नहीं आए हैं. फैंस भी उन्हें एक साथ देखना चाहते हैं, इसी बीच सैफ ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा कर दिया है कि वो साथ काम क्यों नहीं करते हैं.

करीना के साथ काम न करने की वजह

वैरायटी इंडिया के साथ बातचीत में सैफ अली ने कहा कि पति-पत्नी होने की वजह से दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग और कंफर्ट है, जिससे स्क्रीन पर उनकी बॉन्डिंग सही से नहीं दिख पाएगी. फिल्मों में अनकंफर्टेबल और टकराव ही एक्टिंग को शानदार बनाते हैं. जब वो करीना के साथ काम करते है, तो वो उनके कंफर्ट के बारे में सोचने लगते है, जिससे एक्टिंग सही से नहीं हो पाती हैं. जब असल कपल स्क्रीन पर साथ दिखते है, तो कभी-कभी फिल्मों में उनकी जोड़ी खास नहीं लगती.

कैसी फिल्में साथ करना चाहते हैं सैफ?

सैफ ने आगे कहा, 'वो करीना के साथ आगे काम कर सकते हैं, लेकिन कहानी और कैरेक्टर अलग और अनोखे होने चाहिए. उन्होंने एक एड का एग्जांपल देते हुए बताया कि उसमें करीना एक हाउसवाइफ थीं और वो ड्राइवर, तो ये सब लोगों को पसंद आ सकते हैं. उन्हें मर्डर मिस्ट्री का कॉन्सेप्ट पसंद है और पति-पत्नी की कहानी भी मर्डर मिस्ट्री या रोमांच के साथ हो, तो बहुत मजेदार हो सकता हैं.'

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करीना और सैफ का रिश्ता

बता दें कि सैफ अली खान और करीना 2007-08 में फिल्म 'टशन' के समय पास आए थे. धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने 5 साल तक एक-दूसरे को डेट किया. इसके बाद उन्होंने 2012 में शादी कर ली और अब दो बेटों के पेरेंट्स बन चुके हैं. उनके बेटे का नाम तैमूर अली खान और जेह अली खान हैं.

दोनों का वर्कफ्रंट

वहीं काम की बात करें, तो सैफ हाल ही में 'कर्तव्य' फिल्म में नजर आए हैं. इसके बाद वो जल्द ही हम हिंदुस्तानी में दिखेंगे, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. इसके अलावा 'हैवान' भी पाइपलाइन में हैं. वहीं करीना भी अपनी फिल्म 'दायरा' को लेकर चर्चा में रहती हैं, जिसमें वो पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में होंगे.

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