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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरश्मिका मंदाना ने बढ़ाई 650% फीस! 'कॉकटेल 2' के मेकर्स से वसूली मोटी रकम

रश्मिका मंदाना ने बढ़ाई 650% फीस! 'कॉकटेल 2' के मेकर्स से वसूली मोटी रकम

Rashmika Mandanna Fees: नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना इंडस्ट्री की मोस्ट डिमांडेबल एक्ट्रेस बन चुकी हैं. ऐसे में अब खबर सामने आ रही है कि उन्होंने अपनी फीस बढ़ा ली है वो भी 650 प्रतिशत.

By : राहुल यादव | Updated at : 01 Jun 2026 07:32 PM (IST)
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साउथ से लेकर बॉलीवुड में धाक जमा चुकीं एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) इंडस्ट्री की मोस्ट डिमांडेबल अभिनेत्री बन चुकी हैं. उनके पास इन दिनों फिल्मों की लाइनें लगी हुई हैं. 'पुष्पा' स्टार एक के बाद एक हिट दे रही हैं. इन दिनों एक्ट्रेस फिल्म 'कॉकटेल 2' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. ऐसे में अब उनकी इस फिल्म की रिलीज के बाच खुलासा हुआ है कि अभिनेत्री ने अपनी फीस बढ़ा ली है. चलिए बताते हैं इसके लिए अभिनेत्री ने कितने पैसे लिए हैं.

रश्मिका मंदाना ने बढ़ाई फीस

इंडिया.कॉम के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया छपी रिपोर्ट के अनुसार, रश्मिका मंदाना ने 'पुष्पा द राइज' के लिए महज 2 करोड़ रुपये ही चार्ज किए थे. लेकिन इस फिल्म की अपार सफलता और धांसू कमाई के बाद अभिनेत्री ने अपनी फीस भी बढ़ा दी. उनकी फीस में 50 प्रतिशत से ज्यादा उछाल देखी गई. इसके बाद एक्ट्रेस ने सुकुमार के निर्देशन में बनी फिल्म Aadavallu Meeku Johaarlu के लिए 3 करोड़ रुपये बतौर फीस ली. वहीं, 'सीता रामम' के लिए भी उन्होंने करीब इतनी ही फीस ली. 

रश्मिका मंदाना ने बढ़ाई 650% फीस! 'कॉकटेल 2' के मेकर्स से वसूली मोटी रकम

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'कॉकटेल 2' के लिए कितनी फीस चार्ज कर रहीं रश्मिका?

इसके साथ ही रिपोर्ट्स के अनुसार, रश्मिका मंदाना की मौजूद फीस को लेकर बताया जा रहा है कि इसमें बंपर उछाल देखने के लिए मिली है. TOI में छपी रिपोर्ट के अनुसार, एक्ट्रेस फिलहाल एक फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपये बतौर फीस चार्ज कर रही हैं. इस लिहाज से 2 करोड़ के हिसाब से रश्मिका की फीस में 650% बढ़ चुकी है. ऐसे में माना जा रहा है कि उन्होंने 'कॉकटेल 2' के लिए 15 करोड़ रुपये बतौर फीस वसूल कर रही हैं. हालांकि, इसे लेकर उनकी ओर से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.

रश्मिका मंदाना ने बढ़ाई 650% फीस! 'कॉकटेल 2' के मेकर्स से वसूली मोटी रकम

रश्मिका मंदाना का डेब्यू और फीस

रश्मिका मंदाना ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कन्नड़ फिल्मों से की थी लेकिन पॉपुलैरिटी और स्टारडम फिल्म 'पुष्पा द राइज' से मिला. इसके बाद उन्होंने हिंदी में भी फिल्म 'गुड बाय' से डेब्यू किया. इसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे. जीक्यू की रिपोर्ट की मानें तो उन्होंने इस फिल्म के लिए 4 करोड़ रुपये बतौर फीस ली थी. वहीं, तमिल फिल्म 'वरिसु' और हिंदी फिल्म 'मिशन मजनू' के लिए 3 करोड़ रुपये चार्ज किए थे. 

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रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'एनिमल' के बाद रश्मिका मंदाना ने अपनी फीस लगातार बढ़ाई. रणबीर की फिल्म के लिए जहां उन्हें 4 करोड़ मिले थे वहीं, बताया जाता है कि उन्होंने 'पुष्पा द रूल' के लिए 10 करोड़ रुपये चार्ज किए थे. इसके साथ ही कोई कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, रश्मिका ने 'छावा' के लिए 4 करोड़ और सलमान खान की 'सिकंदर' के लिए 5 करोड़ रुपये लिए थे. इन सारी फिल्मों के बाद रिपोर्ट्स के अनुसार, रश्मिका ने अपनी फीस 2 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ कर लिया है. 

रश्मिका मंदाना ने बढ़ाई 650% फीस! 'कॉकटेल 2' के मेकर्स से वसूली मोटी रकम

कब रिलीज होगी फिल्म 'कॉकटेल 2'?

बहरहाल, अगर रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' के बारे में बात की जाए तो ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसके जरिए वो पहली बार शाहिद कपूर और एक्ट्रेस कृति सेनन के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाली हैं. फिल्म को 19 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 01 Jun 2026 07:32 PM (IST)
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