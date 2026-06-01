IPL खत्म, अब कब एक्शन में दिखेंगे वैभव सूर्यवंशी; इस दिन टीम इंडिया की जर्सी में बिखेरेंगे जलवा

वैभव सूर्यवंशी के लिए आईपीएल 2026 सीजन रिकॉर्डतोड़ साबित हुआ. सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने और सबसे छक्के लगाने समेत कई बड़ी उपलब्धियां उन्होंने अपने नाम की. सीजन में 776 रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप मिली, सीजन में 72 छक्के लगाने के लिए सिएरा कार भी उन्हें मिली. इसके अलावा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन भी उन्हीं को चुना गया.

बता दें कि वैभव जल्द होने वाली ट्राई सीरीज के लिए इंडिया ए स्क्वाड में चुने गए हैं. आईपीएल 2026 के बाद वैभव पहली बार इसी सीरीज में टीम इंडिया की जर्सी में खेलते दिखेंगे. देख लीजिए इस ट्राई सीरीज में कौन-कौन सी टीम आमने-सामने आएंगी और भारतीय टीम का पहला मैच कब है.

कब एक्शन में दिखेंगे वैभव सूर्यवंशी?

इंडिया ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए टीम के बीच ट्राई सीरीज 9 जून से शुरू होगी और फाइनल मैच 21 जून को खेला जाएगा. इस ट्राई सीरीज की मेजबानी श्रीलंका करने वाला है. सीरीज की शुरुआत इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए मैच के साथ होगी, जो 9 जून को डाम्बुला में खेला जाएगा.

तिलक वर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया अपना दूसरा मैच 11 जून को अफगानिस्तान के साथ खेलेगी. बता दें कि इस ट्राई सीरीज में प्रत्येक टीम एक-दूसरे से दो-दो बार भिड़ेगी. भारत को तीसरा और चौथा मैच क्रमशः 15 जून और 17 जून को खेलना है.

इंडिया ए का पूरा शेड्यूल

9 जून - इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए

11 जून - इंडिया ए बनाम अफगानिस्तान ए

15 जून - इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए

17 जून - इंडिया ए बनाम अफगानिस्तान ए

21 जून - फाइनल

ट्राई सीरीज के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड: तिलक वर्मा (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (उप-कप्तान), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विप्रज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज, अरशद खान, अनुकूल रॉय

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