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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकैसे बिना जिम और हैवी वर्कआउट के इतने फिट हैं आर माधवन? जानें एक्टर का फिटनेस रूटीन

कैसे बिना जिम और हैवी वर्कआउट के इतने फिट हैं आर माधवन? जानें एक्टर का फिटनेस रूटीन

55 की उम्र में भी आर माधवन की फिटनेस किसी यंग एक्टर से कम नहीं लगती. बिना जिम और हैवी वर्कआउट के भी वो अपनी सिंपल लाइफस्टाइल से खुद को फिट और मेंटेन रखते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 May 2026 01:53 PM (IST)
55 की उम्र में भी आर माधवन की फिटनेस किसी यंग एक्टर से कम नहीं लगती. बिना जिम और हैवी वर्कआउट के भी वो अपनी सिंपल लाइफस्टाइल से खुद को फिट और मेंटेन रखते हैं.

आर माधवन अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ फिटनेस को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहते हैं. 'धुरंधर' में 'अजय सान्याल' का करिदार निभाने वाले माधवन 55 की उम्र में भी अपनी फिटनेस और एनर्जी से फैंस को इंप्रेस करते हैं. हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो खुद को इतना फिट और मेंटेन कैसे रखते हैं. तो आइए जानते हैं उनकी फिटनेस का राज.

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आर माधवन 55 साल के हैं और इस उम्र में भी वो काफी फिट हैं. अपनी फिटनेस से वो कई यंग एक्टर्स को मात दे देते हैं.
आर माधवन 55 साल के हैं और इस उम्र में भी वो काफी फिट हैं. अपनी फिटनेस से वो कई यंग एक्टर्स को मात दे देते हैं.
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एक्टर आर माधवन खुद को फिट और मेंटेन रखने के लिए काफी मेहनत करते हैं.
एक्टर आर माधवन खुद को फिट और मेंटेन रखने के लिए काफी मेहनत करते हैं.
Published at : 02 May 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
R. Madhavan

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