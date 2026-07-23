Jana Nayagan Movie Release LIVE: 'जन नायकन' देख झूमे फैंस, थलपति विजय की फिल्म को मास एंटरटेनर बता रहे लोग
Jana Nayagan Movie Release Review Live:थलपति विजय की मच अवेटेड फिल्म 'जन नायकन' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इससे जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे साथ यहां बने रहिए.
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थलपति विजय आखिरी बार बडे पर्दे पर लौटे हैं. दरअसल उनकी आखिरी फिल्म 'जना नायकन' सात महीने की देरी के बाद सिनेमाघरों में फाइनली रिलीज हो गई है. इस फिल्म में विजय ने लीड रोल प्ले किया है. वहीं बॉबी देओल विलेन के रोल में हैं. फिल्म में पूजा हेगड़े, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज और नारायण भी अहम भूमिकाओं में हैं.एक पॉलिटिकल थ्रिलर, 'जना नायकन' का निर्देशन एच. विनोथ ने किया है और यह फिल्म कुछ हद तक तेलुगु फिल्म 'भगवंत केसरी' से इंस्पायर बताई जा रही है.
कैसी रही 'जना नायकन' की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट?
'जना नायकन' का रिलीज से पहले ही काफी बज क्रिएट हो गया था. क्योंकि यह सुपरस्टार से राजनेता बने विजय की आखिरी फिल्म के तौर पर प्रमोट की गई. ऐसे में फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट पीक पर थी. इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसके पहले दिन के लिए रिकॉर्ड तोड़ एडवांस बुकिंग हुई. सैकनिल्क के मुताबिक इस फिल्म की देशभर में 10 लाख 5 हजाक 756 टिकटों की प्री बुकिंग हुई. जिससे इसने बिना ब्लॉक सीटों के 22.26 करोड़ की कमाई की. वहीं ब्लॉक सीटों के साथ इसका एडवांस बुकिंग कलेक्शन 28.25 करोड़ रुपये हुआ.
क्यों हुई 'जना नायकन' की रिलीज में देरी?
बता दें कि 'जना नायकन' जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेशन न मिल पाने के कारण इसमें देरी हुई. फिल्म बनाने वाली कंपनी KVN प्रोडक्शंस ने देरी के कारण हुए आर्थिक नुकसान का दावा किया, जिसके बाद मेकर्स और सेंसर बोर्ड के बीच लंबी कानूनी लड़ाई चली. इसी बीच, विजय की पार्टी TVK ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव जीता और उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, जिससे फिल्म की रिलीज़ में और देरी हुई. आखिरकार जुलाई में सीबीएफसी ने फिल्म को 'A' रेटिंग के साथ मंज़ूरी दी और इसकी रिलीज़ की तारीख 23 जुलाई तय की गई. विजय के फ़ैन्स और उनकी पार्टी TVK के कार्यकर्ताओं ने फिल्म की रिलीज़ को एक त्योहार की तरह मनाया; वे पर्दे से उनके 'विदाई' का जश्न मनाने के लिए बहुत उत्साहित थे।
Jana Nayagan Movie Release LIVE: जन नायकन ने दोपहर 1 बजे तक 13 करोड़ का आंकड़ा किया पार
'जना नायकन' गुरुवार को 5000 से ज़्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई है. दोपहर 1 बजे तक, फिल्म ने देश में 13.33 करोड़ से ज़्यादा की नेट कमाई कर ली है, जिसमें से ज़्यादातर कमाई ओरिजिनल तमिल वर्जन से हुई है. बता दें कि तमिल वर्जन से इसने दोपहर 1 बजे तक 12.45 करोड़ कमाए हैं.
Jana Nayagan Movie Release LIVE: जन नायकन की धुआंधार हुई एडवांस बुकिंग
जन नायकन को एडवांस बुकिंग में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक इसके देश भर में 10 लाख से ज्यादा टिकटों की सेल हुई है. जिनसे इसने बिना ब्लॉक सीटों के साथ 22 करोड़ से ज्यादा कमाई हैं. जबकि ब्लॉक सीटों के साथ इसकी एडवांस बुकिंग से हुई कमाई 28. 25 करोड़ रुपये है.