फ्राइडे को ओटीटी एंटरटेनमेंट का भौकाल, रिलीज हुई ये 8 नई फिल्में-सीरीज

इस शुक्रवार OTT पर कई एक्साइटिंग और नई फिल्में और सीरीज आ गई हैं इसी के साथ सब्सक्राइबर्स इस वीकेंड घर पर रहकर खूब एंटरटेन हो सकते हैं. चलिए यहां फ्राइडे को ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्मों और सीरीज की लिस्ट जान लेते हैं जो यकीनन आपके वीकेंड की वॉच-लिस्ट को शानदार बना देगी.

मुसाफिर कैफे

ये एक दिल को छू लेने वाली रोमांटिक ड्रामा है, जो तीन लोगों चंदर (विक्रांत मैसी), सुधा (वेदिका पिंटो) और प्रीति (महिमा मकवाना) की कहानी है, जिनकी जिंदगी और किस्मतें अनएक्सपेक्टेड तरीकों से आपस में जुड़ जाती हैं. इसे 24 जुलाई, फ्राइडे से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई है.





आदर्श बाल विद्यालय

यह 7 एपिसोड की कॉमेडी-ड्रामा सीरीज है जिसमें के के मेनन, अर्चना पूरन सिंह और नवीन कस्तूरिया मुख्य भूमिकाओं में हैं. दिल्ली के बाहरी इलाके में सेट यह सीरीज 'आदर्श बाल विद्यालय' नाम के एक बेहद अव्यवस्थित सरकारी स्कूल के इर्द-गिर्द घूमती है. इसकी ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर फ्राइडे, 24 जुलाई यानी आज से स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है.





पल्लीचट्टम्बी

यह मलयालम भाषा की एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है. 1950 के दशक के आखिर के बैकग्राउंड पर बनी यह फिल्म कृष्णा पिल्लई (टोविनो थॉमस) की कहानी है. वह एक अनाथ है जो चर्च का रक्षक बन जाता है और सामंती व राजनीतिक अत्याचारों के जंग करता है. ये सोनी लिव पर 24 जुलाई, शुक्रवार से स्ट्रीम हो रही है.





कॉन सिटी

तमिल कॉमेडी-ड्रामा 'कॉन सिटी' 24 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. यह फिल्म तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में अवेलेबल है. इसमें अर्जुन दास, अन्ना बेन और वदिवुक्करासी मुख्य भूमिकाओं में हैं और इसका निर्देशन हरीश दुरईराज ने किया है.





नागबंधम

तेलुगु माइथोलॉजिकल फैंटेसी फ़िल्म 'नागबंधम' थिएटर्स में रिलीज़ होने के सिर्फ 21 दिन बाद, 24 जुलाई को प्राइम वीडियो पर आ गई है. इस फिल्म में विराट कर्ना, नाभा नतेश, ऐश्वर्या मेनन, महेश मांजरेकर, मुरली शर्मा और जगपति बाबू मुख्य भूमिकाओं में हैं. अभिषेक नामा द्वारा निर्देशित यह फ़िल्म माइथोलॉजी और फैंटेसी पर आधारित है. इसकी कहानी एक प्राचीन पवित्र खजाने को शक्तिशाली बुरी ताकतों से बचाने की लड़ाई के इर्द-गिर्द घूमती है.

ईगो रमन

तमिल ड्रामा 'ईगो रमन' 24 जुलाई से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. इस फिल्म में सिबी चंद्रन और रोबो शंकर मुख्य भूमिकाओं में हैं और इसे गणेशान नचिमुथु ने डायरेक्ट किया है. यह कहानी एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट और एक घमंडी स्कूल प्रिंसिपल के बीच टकराव को दिखाती है. कहानी में जब एक यामाहा मोटरसाइकिल की एंट्री होती है, तो उनका झगड़ा और भी बढ़ जाता है, जिससे कहानी इमोशनल और ड्रामैटिक हो जाती है.

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द ट्रूथर्स

यह स्पैनिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म रूथ नाम की एक बेटी की कहानी है जो अपने परिवार से अलग रहती है. अपनी मां की रहस्यमयी मौत के बाद घर लौटते समय उसे शक होने लगता है कि कहीं उसके पिता ही तो कातिल नहीं हैं. ये 24 जुलाई शुक्रवार से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई है.

72 आवर्स

यह एक्शन-कॉमेडी फिल्म जो (Joe) के बारे में है, जो 40 साल का एक एडवरटाइज़िंग एग्जीक्यूटिव है. गलती से 'जेन जी' बैचलर पार्टी ट्रिप के ग्रुप चैट में शामिल हो जाने के बाद वह मियामी की इस ट्रिप पर चला जाता है. ये भी शुक्रवार, 24 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल हो गई है.





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