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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमा5000 गाने, 70 फिल्में, भोजपुरी सिनेमा के 'हिट मशीन' हैं खेसारी लाल यादव, नेटवर्थ से पॉलिटिक्स तक की डिटेल्स जानें

5000 गाने, 70 फिल्में, भोजपुरी सिनेमा के 'हिट मशीन' हैं खेसारी लाल यादव, नेटवर्थ से पॉलिटिक्स तक की डिटेल्स जानें

खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार हैं. उन्होंने अपने करियर में कई हिट गाने और फिल्में की है. वो राजनीति में भी एक्टिव हैं. उनकी नेटवर्थ करोड़ों में हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 24 Jul 2026 02:54 PM (IST)
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भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उनकी करोड़ों में फैन फॉलोइंग है. 5000 से ज्यादा गानों और करीब 70 फिल्मों में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करा चुके खेसारी को इंडस्ट्री का 'हिट मशीन' कहा जाता है. एक्टिंग और सिंगिंग के अलावा वह अपनी पर्सनल लाइफ और राजनीति को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. आइए जानते हैं खेसारी लाल यादव की नेटवर्थ, करियर और निजी जिंदगी से जुड़ी दिलचस्प बातें.

खेसारी लाल यादव का करियर
खेसारी लाल यादव  ने अपने करियर में 5000 से ज्यादा गाने गाए हैं. साल 2008 में उनका पहला अलबम 'माल भेटाई मेला' आया, जिससे उन्हें बाजार में बड़ी पहचान मिली. इसके बाद उनकी अनोखी आवाज ने उन्हें रातों-रात बिहार का सुपरस्टार बना दिया.सज के संवर के, पागल बनाइबे ठीक है और ले ले आयी कोका कोला  जैसे कई हिट गाने गाए हैं.

70 फिल्में में आए नजर
सिंगिंग के बाद उन्होंने 2011 या 2012 में फिल्म 'साजन चले ससुराल' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. वो संघर्ष', 'मेहंदी लगा के रखना', 'बलम जी लव यू', 'लिट्टी चोखा' 'कुली नंबर 1', और 'जिला चंपारण' जैसी कई फिल्मों में नजर आए हैं.

उन्होंने अब तक 70 फिल्मों में काम किया है. वे भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक माने जाते हैं और उनके गानों को यूट्यूब पर करोड़ों में व्यूज मिलते हैं.

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खेसारी लाल यादव का पॉलिटिकल करियर
फिल्म दुनिया ने साथ-साथ खेसारी लाल यादव पॉलिटिक्स में भी अपनी  किस्मत आजमा चुक हैं. अक्टूबर साल 2025 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था. हालांकि वो चुनाव हार गए थे.

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खेसारी लाल यादव की नेटवर्थ
खेसारी लाल यादव ने अपनी एक्टिंग के दम पर आज करोड़ो की संपत्ति जमा कर ली है.  चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 24.81 करोड़ रुपए है.

खेसारी लाल यादव की पर्सनल लाइफ
पर्सनल लाइफ की बात करें तो खेसारी लाल यादव ने चंदा देवी से शादी की है. उनकी शादी 15 जून 2006 को हुई थी. उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी. उनकी पत्नी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.

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बता दें कि खेसारी लाल यादव हाल ही में फिटनेस रियलिटी शो 'बैटलग्राउंड सीजन 2' का हिस्सा रहे हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 24 Jul 2026 02:54 PM (IST)
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