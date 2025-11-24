हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मेंद्र के निधन से सदमें में अमिताभ बच्चन, रोती दिखीं हेमा मालिनी, अंतिम संस्कार की तस्वीरों ने किया इमोशनल

Dharmendra Funeral: एक्टर धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में कई बड़े सितारे शामिल हुए थे. जो एक्टर को अंतिम विदाई देने के बाद काफी भावुक होते दिखे. नीचे देखिए उनकी तस्वीरें....

By : सखी चौधरी  | Updated at : 24 Nov 2025 05:19 PM (IST)
धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के बाद भावुक हुए ये स्टार्स

1/9
धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में फेमस सिंगर मीका सिंह भी शामिल हुए थे. जो इस दौरान काफी परेशान दिखाई दिए.
धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में फेमस सिंगर मीका सिंह भी शामिल हुए थे. जो इस दौरान काफी परेशान दिखाई दिए.
2/9
हेमा मालिनी भी अपने पति धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के बाद काफी टूटी हुई नजर आई. जो रोते हुए श्मशान से निकली थी.
हेमा मालिनी भी अपने पति धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के बाद काफी टूटी हुई नजर आई. जो रोते हुए श्मशान से निकली थी.
3/9
एक्ट्रेस के साथ इस दौरान उनकी बेटी ईशा देओल भी साथ थी. पिता को खोने के बाद ईशा भी बुरे हाल में नजर आई.
एक्ट्रेस के साथ इस दौरान उनकी बेटी ईशा देओल भी साथ थी. पिता को खोने के बाद ईशा भी बुरे हाल में नजर आई.
4/9
धर्मेंद्र के पोते करण देओल भी अपने दादा को अंतिम विदाई देने के बाद बेहद उदास नजर आए.
धर्मेंद्र के पोते करण देओल भी अपने दादा को अंतिम विदाई देने के बाद बेहद उदास नजर आए.
5/9
सलमान खान के पिता सलीम खान भी धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे. वो भी एक्टर को खोकर काफी दुखी थे.
सलमान खान के पिता सलीम खान भी धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे. वो भी एक्टर को खोकर काफी दुखी थे.
6/9
दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन अपने करीबी दोस्त धर्मेंद्र को खोकर बेहद बेबस नजर आए. उनकी आंखों में भी आंसू थे.
दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन अपने करीबी दोस्त धर्मेंद्र को खोकर बेहद बेबस नजर आए. उनकी आंखों में भी आंसू थे.
7/9
एक्टर के साथ उनके बेटे अभिषेक बच्चन और नाती अगस्त्य नंदा भी श्मशान घाट पहुंचे थे.
एक्टर के साथ उनके बेटे अभिषेक बच्चन और नाती अगस्त्य नंदा भी श्मशान घाट पहुंचे थे.
8/9
आमिर खान भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए श्मशान घाट पहुंचे थे. अंतिम संस्कार के बाद एक्टर की आंखें भी नम दिखी.
आमिर खान भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए श्मशान घाट पहुंचे थे. अंतिम संस्कार के बाद एक्टर की आंखें भी नम दिखी.
9/9
दिग्गज एक्ट्रेस रही पूनम ढिल्लों भी धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए श्मशान घाट पहुंची थी.
दिग्गज एक्ट्रेस रही पूनम ढिल्लों भी धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए श्मशान घाट पहुंची थी.
Published at : 24 Nov 2025 05:18 PM (IST)
Amitabh Bachchan Aamir Khan Hema Malini Dharmendra Death

Embed widget