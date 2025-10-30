हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडHAQ Star Cast Fees: इमरान हाशमी ने वसूले करोड़ों, यामी गौतम को मिली एक्टर से आधी फीस

HAQ Star Cast Fees: इमरान हाशमी ने वसूले करोड़ों, यामी गौतम को मिली एक्टर से आधी फीस

Haq starcast Fees: इस रिपोर्ट में हम आपके लिए फिल्म 'हक' की स्टारकास्ट की फीस के बारे में बता रहे हैं. तो चलिए देखते हैं फिल्म के लिए किस स्टार ने कितने करोड़ वसूले.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 30 Oct 2025 10:12 PM (IST)
Haq starcast Fees: इस रिपोर्ट में हम आपके लिए फिल्म 'हक' की स्टारकास्ट की फीस के बारे में बता रहे हैं. तो चलिए देखते हैं फिल्म के लिए किस स्टार ने कितने करोड़ वसूले.

इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' को लेकर इन दिनों काफी बज बना हुआ है. फिल्म 7 नवम्बर के दिन रिलीज होने वाली है. फिल्म की कहानी 1985 के ऐतिहासिक शाहबानो मामले से प्रेरित है. इसकी रिलीज से पहले हम आपको फिल्म की स्टारकास्ट की फीस से रूबरू करवाने जा रहे हैं.

1/7
इमरान हाशमी- फिल्म में इमरान हाशमी को यामी गौतम के पति अब्बास का रोल निभा रहे हैं. टाइम्स नाऊ हिंदी के अनुसार एक्टर को इस रोल के लिए 12 करोड़ की मोटी फीस दी गई है.
इमरान हाशमी- फिल्म में इमरान हाशमी को यामी गौतम के पति अब्बास का रोल निभा रहे हैं. टाइम्स नाऊ हिंदी के अनुसार एक्टर को इस रोल के लिए 12 करोड़ की मोटी फीस दी गई है.
2/7
यामी गौतम - 'हक' में यामी गौतम शाजिया बानो के किरदार में नजर आएंगी. एक्ट्रेस को इस रोल के लिए इमरान से आधी फीस मिली है. एक्ट्रेस ने 7 करोड़ रुपए चार्च किए हैं.
यामी गौतम - 'हक' में यामी गौतम शाजिया बानो के किरदार में नजर आएंगी. एक्ट्रेस को इस रोल के लिए इमरान से आधी फीस मिली है. एक्ट्रेस ने 7 करोड़ रुपए चार्च किए हैं.
3/7
शीबा चड्ढा – बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस शीबा चड्ढा भी फिल्म 'हक' में अहम रोल में दिखाई देंगी. एक्ट्रेस को मेकर्स ने फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपये फीस दी है.
शीबा चड्ढा – बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस शीबा चड्ढा भी फिल्म 'हक' में अहम रोल में दिखाई देंगी. एक्ट्रेस को मेकर्स ने फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपये फीस दी है.
4/7
इस फिल्म के जरिए एक्ट्रेस वर्तिका सिंह बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही हैं. उनकी फीस की कोई जानकारी सामने नहीं आई है. फिल्म वो इमरान की दूसरी वाइफ बनेंगी.
इस फिल्म के जरिए एक्ट्रेस वर्तिका सिंह बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही हैं. उनकी फीस की कोई जानकारी सामने नहीं आई है. फिल्म वो इमरान की दूसरी वाइफ बनेंगी.
5/7
एस वर्मा के निर्देशन में बनकर तैयार हुई इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' को करीब 80 करोड़ रुपए के बजट में तैयार किया गया है.
एस वर्मा के निर्देशन में बनकर तैयार हुई इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' को करीब 80 करोड़ रुपए के बजट में तैयार किया गया है.
6/7
इमरान और यामी गौतम की फिल्म 7 नवंबर को थिएटर्स में दस्तक देने वाली है. इसको लेकर दोनों के फैंस काफी एक्साइटिड हैं.
इमरान और यामी गौतम की फिल्म 7 नवंबर को थिएटर्स में दस्तक देने वाली है. इसको लेकर दोनों के फैंस काफी एक्साइटिड हैं.
7/7
इमरान हाशमी इससे पहले हालिया रिलीज फिल्म They Call Him OG में नजर आए हैं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन किया है.
इमरान हाशमी इससे पहले हालिया रिलीज फिल्म They Call Him OG में नजर आए हैं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन किया है.
Published at : 30 Oct 2025 10:12 PM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Yami Gautam Bollywood Haq

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हम नियमों से आए हैं, हमें बाहर क्यों कर रहे हैं?' इमिग्रेशन नीतियों पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति से भिड़ी भारतीय मूल की महिला, वीडियो वायरल
इमिग्रेशन नीतियों पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति से भिड़ी भारतीय मूल की महिला, वीडियो वायरल
महाराष्ट्र
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
आईपीएल
युवराज सिंह की IPL में वापसी? लखनऊ सुपर जायंट्स में होगी एंट्री! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
युवराज सिंह की IPL में वापसी? लखनऊ सुपर जायंट्स में होगी एंट्री! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
विश्व
कनाडा में भारतीय मूल के बिजनेसमैन की हत्या, कार पर पेशाब करने से रोका तो ले ली जान
कनाडा में भारतीय मूल के बिजनेसमैन की हत्या, कार पर पेशाब करने से रोका तो ले ली जान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे का इंटरव्यू
हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम नियमों से आए हैं, हमें बाहर क्यों कर रहे हैं?' इमिग्रेशन नीतियों पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति से भिड़ी भारतीय मूल की महिला, वीडियो वायरल
इमिग्रेशन नीतियों पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति से भिड़ी भारतीय मूल की महिला, वीडियो वायरल
महाराष्ट्र
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
आईपीएल
युवराज सिंह की IPL में वापसी? लखनऊ सुपर जायंट्स में होगी एंट्री! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
युवराज सिंह की IPL में वापसी? लखनऊ सुपर जायंट्स में होगी एंट्री! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
विश्व
कनाडा में भारतीय मूल के बिजनेसमैन की हत्या, कार पर पेशाब करने से रोका तो ले ली जान
कनाडा में भारतीय मूल के बिजनेसमैन की हत्या, कार पर पेशाब करने से रोका तो ले ली जान
ओटीटी
नवंबर के महीने में प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली हैं ये साई-फाई फिल्में, जो नींद उड़ा देंगी आपकी
नवंबर के महीने में प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली हैं ये साई-फाई फिल्में
बिहार
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
शिक्षा
40 की उम्र में बदलना है करियर, जानें किन फील्ड्स में बंपर पैसा कमा सकते हैं आप?
40 की उम्र में बदलना है करियर, जानें किन फील्ड्स में बंपर पैसा कमा सकते हैं आप?
हेल्थ
मर्दों से 3 गुना ज्यादा भुलक्कड़ होती हैं औरतें, विधवा और सिंगल महिलाओं में खतरा ज्यादा
मर्दों से 3 गुना ज्यादा भुलक्कड़ होती हैं औरतें, विधवा और सिंगल महिलाओं में खतरा ज्यादा
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget