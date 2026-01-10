दिल को छू लेने वाली यह कहानी सिर्फ एक मां और उसके शहीद बेटे की नहीं है, बल्कि उस मातृत्व की है जो मौत के बाद भी अपने लाल की फिक्र करना नहीं छोड़ता. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और जिसने भी यह वीडियो देखा, उसकी आंखें नम हो गईं. एक मां, जो अपने बेटे को बॉर्डर पर देश के लिए कुर्बान होते देख चुकी है, आज भी उसे उसी तरह सहेज कर रखे हुए है जैसे वह जिंदा हो. ठंडी हवा, कंपकंपाती सर्दी और चौराहे पर खड़ी बेटे की प्रतिमा, इन सबके बीच मां का प्यार हर किसी को भावुक कर रहा है. इस दृश्य में न कोई संवाद है, न कोई नारा, बस एक मां का खामोश प्रेम है जो पूरी दुनिया को बहुत कुछ कह जाता है.

शहीद बेटे की मूर्ति को मां ने पहनाए गर्म कपड़े

दरअसल, जम्मू की रहने वाली जसवंत कौर के लिए उनका बेटा आज भी जिंदा है. गांव के चौराहे पर लगी बेटे गुरनाम सिंह की प्रतिमा में आज भी उन्हें अपना बेटे जिंदा नजर आता है और उसकी देखभाल भी वो ऐसे करती है जैसे असल जिंदगी में किया करती थी. जसवंत कौर बेटे की प्रतिमा को ही अपना जीता जागता लाल मानती हैं और वीडियो में दिखाई दे रही प्रतिमा को कंबल औढ़ाने का काम भी उन्होंने किया है. बताया जा रहा है कि जसवंत कौर को अपने बेटे को ठंड लगने की फिक्र इतनी सताने लगी कि उन्होंने प्रतिमा को ही कंबल और गर्म कपड़े पहना दिए, जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है.

With temperature dropping in Jammu, Smt Jaswant Kour ensured a warm blanket over the statue of her son



CONST GURNAM SINGH

173 BN @bsf_india



who foiled an infiltration bid of terrorists in 2016 & later on hit in his head by a sniper bullet who proved fatal and he immortalized. pic.twitter.com/jFAJCnglRd — Vikas Manhas (@37VManhas) January 7, 2026

हर कोई हो रहा भावुक

इस शहीद जवान ने देश की रक्षा करते हुए बॉर्डर पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे. पूरे इलाके को अपने इस वीर बेटे पर गर्व है. लोग रोज उस चौराहे से गुजरते हैं और प्रतिमा को देखकर सिर झुकाकर श्रद्धांजलि देते हैं. लेकिन हाल ही में जो दृश्य सामने आया, उसने हर किसी का दिल पिघला दिया. वीडियो इंटरनेट पर वायरल है और यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स की भी हुईं आंखें नम

वीडियो को @37VManhas नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा..मां और बेटे का प्यार ही सच्चा प्यार है. एक और यूजर ने लिखा...सलाम है इस मां को. इतना बड़ा बोझ अपने दिल पर लेकर जी रही है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...उस मां की आत्मा से पूछो कि कैसे जिंदा है.

