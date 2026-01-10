बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कुछ लोगों ने कोलकाता नाइट राइडर्स और टीम के मालिक शाहरुख खान की आलोचना की थी. टीम का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि उन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 के लिए खरीदा था. बीसीसीआई के निर्देश पर केकेआर ने मुस्तफिजुर को रिलीज कर दिया, जिसके बाद ये विवाद और बढ़ रहा है. अब खबर आ रही है मेरठ स्थित एक क्रिकेट इक्वेपमेंट कंपनी बांग्लादेशी प्लेयर्स के साथ अपना करार खत्म कर सकती है.

मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें फैसला लिया गया कि वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत नहीं जाएंगे. बीसीबी ने आईसीसी से मांग करते हुए अपने मैच भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने का अनुरोध किया, इसके पीछे उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया. इतना ही नहीं, बांग्लादेश सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी. हालांकि बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने जब कहा कि बांग्लादेश को कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, तो बीसीबी डायरेक्टर ने उन्हें ही 'भारतीय एजेंट' बताकर उनका मजाक उड़ाया.

बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बड़ा झटका

रिपोर्ट्स की मानें तो मेरठ की क्रिकेट इक्वेपमेंट कंपनी बांग्लादेश के कई खिलाड़ियों को स्पांसर करती है, लेकिन अब वह अपना करार उनके साथ खत्म करने का मन बना रही है. रिपोर्ट के अनुसार लिटन दास भी उसी कंपनी के बैट से खेलते हैं. लिटन दास आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के कप्तान हैं. यासिर रब्बी और मोमीनुल हक भी उसी कंपनी के इक्वेपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं.

कोलकाता में बांग्लादेश के 3 मैच

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश टीम ग्रुप 'सी' में शामिल है, इसमें उसके साथ इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्टइंडीज हैं. टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा, पहले दिन बांग्लादेश का मुकाबला वेस्टइंडीज से है. बांग्लादेश का दूसरा मैच 9 फरवरी को इटली और तीसरा मैच 14 फरवरी को इंग्लैंड के साथ है. बांग्लादेश के शुरूआती तीनों मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में तय हैं. 17 फरवरी को नेपाल के खिलाफ होने वाले अपने चौथे मैच के लिए टीम मुंबई जाएगी.

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेश का स्क्वॉड

लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन, सैफ हसन, तौहीद हृदयोय, परवेज हुसैन इमोन, शमीम हुसैन, शक महेदी हसन, रिशाद हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, शैफ उद्दीन, शोरफुल इस्लाम, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद.