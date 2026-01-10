इग्नू छात्रों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, 12 जनवरी को लगेगा बड़ा रोजगार मेला

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू एक बार फिर अपने छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए रोजगार का बड़ा मौका लेकर आ रहा है. इग्नू भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के सहयोग से 12 जनवरी 2026 को दिल्ली में एक बड़ा रोजगार मेला आयोजित करने जा रहा है. इस जॉब फेयर का मकसद पढ़ाई पूरी कर चुके युवाओं और पढ़ाई कर रहे छात्रों को सीधे कंपनियों से जोड़ना है, ताकि उन्हें नौकरी के बेहतर अवसर मिल सकें.

इग्नू की ओर से बताया गया है कि इस रोजगार मेले में आईटी, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ई-कॉमर्स, हॉस्पिटैलिटी, टेलीकम्युनिकेशन और बीमा जैसे कई बड़े क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियां शामिल होंगी. इन कंपनियों में छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए अलग-अलग तरह की नौकरियां उपलब्ध होंगी. खास बात यह है कि यह भर्ती सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि कुछ इंटरनेशनल रोल के लिए भी की जाएगी.

इन पोस्ट पर होगी भर्ती

इस जॉब फेयर में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, बैक ऑफिस स्टाफ, बैकएंड ऑपरेशंस, टीम मेंबर, क्रू मेंबर और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट से जुड़े पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके अलावा चैट सपोर्ट और नॉन-वॉयस ऑपरेशंस जैसे कामों के लिए भी युवाओं को मौका मिलेगा. ये सभी पद उन युवाओं के लिए अच्छे हैं, जो अपनी पहली नौकरी की तलाश में हैं या करियर की शुरुआत करना चाहते हैं.

Date: Monday, 12 January 2026



Time: 10:00 AM onwards



Venue: NBCC EDC Ghitorni, 8431, Mehrauli-Gurugram Road, Gadaipur, Ghitorni, New Delhi -110030



Confirm your participation in the registration form as below:https://t.co/miGwS9G7Pq

ये ले सकते हैं हिस्सा

इस भर्ती अभियान में शामिल होने के लिए कुछ जरूरी योग्यताएं तय की गई हैं. इग्नू से ग्रेजुएशन कर चुके छात्र, इग्नू में पढ़ाई कर रहे ग्रेजुएशन लेवल के छात्र और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास उम्मीदवार इस जॉब फेयर में हिस्सा ले सकते हैं. यानी पढ़ाई पूरी कर चुके युवा ही नहीं, बल्कि पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी यह एक अच्छा मौका है.

डॉक्यूमेंट जरूरी

जो उम्मीदवार इस रोजगार मेले में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें अपने साथ कुछ जरूरी दस्तावेज लाने होंगे. इनमें अपडेटेड बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं. बिना इन दस्तावेजों के उम्मीदवारों को इंटरव्यू में परेशानी हो सकती है, इसलिए इग्नू ने पहले से ही सभी को तैयारी के साथ आने की सलाह दी है.

कहां होगा आयोजन?

यह रोजगार मेला सुबह 10 बजे से शुरू होगा और दिन भर चलेगा. आयोजन स्थल दिल्ली के घिटोरनी इलाके में स्थित एनबीसीसी ईडीसी होगा. पूरा पता है- एनबीसीसी ईडीसी, 8431, महरौली-गुरुग्राम रोड, गदाईपुर, घिटोरनी, नई दिल्ली-110030. इग्नू ने साफ किया है कि इस ड्राइव में अलग-अलग सेक्टर की जानी-मानी कंपनियां हिस्सा लेंगी.

