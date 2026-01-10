क्या आ रही है 'कृष 4’, ऋतिक रोशन ने जिम से वीडियो शेयर कर दिया बड़ा हिंट

साल 2006 में जब ऋतिक रोशन ने पहली बार कृष के रूप में आसमान में उड़ान भरी थी तब बॉलीवुड के इस ‘सुपरहीरो’ ने दिलों की धड़कनें बढ़ा दीं और कल्पनाओं को उड़ान दी थी. अब, एक दशक से ज्यादा समय के बाद, बॉलीवुड के मोस्ट हैंडसम हीरो फिर से ट्रेनिंग मोड में लौट आए हैं साथ ही उन्होंने अपनी हिट कृष फ्रैंचाइज़ी की चौथी किस्त को लेकर भी बड़ा हिंट दिया है.

क्या आ रही है ‘कृष 4’?

बता दे कि ऋतिक रोशन आज 10 जनवरी को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. वहीं अपने बर्थडे के मौके पर एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह जिम में पसीना बहाते, हैवी वेट लिफ्टिंग करते और यहां तक ​​कि स्टेशनरी बाइक पर भी वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और फिर वे वीडियो में कृष के रूप में अपनी एक तस्वीर भी शेयर करते हैं. इस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड, सबा आज़ाद, भी मस्ती भरे अंदाज में हाई-फाइव देती हैं. वहीं कृष की फोटो शेयर करने के बाद फैंस अंदाजा लगा रहे है कि एक्टर ने इसकी चौथी किस्त के आने का हिंट दिया है.

कृष 4 का निर्माण यश राज फिल्म्स के एसोसिएशन से किया जाएगा, हालांकि ऋतिक का पिछला बड़ा YRF प्रोजेक्ट वॉर 2, बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रहा था।. वहीं दुबई में एक इवेंट में भाग लेते हुए ऋतिक ने इस असफलता को स्वीकार किया था और कहा था, “आपकी बहुत सराहना के लिए धन्यवाद… मेरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई, इसलिए इतना प्यार पाकर बहुत अच्छा लग रहा है. शुक्रिया.”

‘कोई मिल गया’ से हुई थी कृष फ्रेंचाइज़ी की शुरुआत

वहीं बता दें कि कृष फ्रेंचाइज़ी की शुरुआत ‘कोई मिल गया’ से हुई थी, जिसमें ऋतिक के किरदार को जादू नाम के एक एलियन से शक्तियां मिलती हैं, जो बाद में कृष में उनके बेटे कृष्णा मेहरा को मिलती हैं. वर्षों से, ये फिल्में बॉलीवुड सुपरहीरो की कहानियों का एक बड़ा हिस्सा बन गई हैं. कृष 4 के अलावा, ऋतिक ने कांतारा के लिए मशहूर होम्बले फिल्म्स के साथ एक नए प्रोजेक्ट के लिए भी हाथ मिलाया है.