बच्चों की दवा में जहर! Almont Kid सिरप की बिक्री पर लगी रोक, मिला ये खतरनाक केमिकल

बच्चों की सेहत से जुड़ा एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. तेलंगाना औषधि नियंत्रण प्रशासन (DCA) ने बच्चों को दी जाने वाली अल्मोंट-किड (Almont-Kid) सिरप को लेकर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है. विभाग ने इस संबंध में अर्जेंट एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि इस सिरप में इथाइलीन ग्लाइकॉल (Ethylene Glycol – EG) नामक अत्यंत जहरीला रसायन पाया गया है.

यह कार्रवाई केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO), कोलकाता से प्राप्त लैब रिपोर्ट के आधार पर की गई है. रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि बिहार स्थित कंपनी ‘ट्रिडस रेमेडीज’ (Tridus Remedies) द्वारा निर्मित बैच नंबर AL-24002 की यह दवा मिलावटी और जानलेवा है. आमतौर पर यह सिरप बच्चों में एलर्जी, हे फीवर और अस्थमा के इलाज के लिए डॉक्टरों द्वारा लिखी जाती है.

जांच में क्या निकला

जांच के दौरान पाया गया कि सिरप में इथाइलीन ग्लाइकॉल की मात्रा तय मानकों से कहीं अधिक है. विशेषज्ञों के अनुसार, इथाइलीन ग्लाइकॉल एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, जिसका इस्तेमाल एंटी-फ्रीज और कूलेंट बनाने में होता है. यदि यह शरीर में चला जाए तो यह किडनी को गंभीर नुकसान, तंत्रिका तंत्र पर असर और खासकर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है. राज्य के सभी ड्रग इंस्पेक्टरों को आदेश दिया गया है कि वे मेडिकल स्टोर, दवा वितरकों और अस्पतालों से इस बैच का स्टॉक तुरंत जब्त करें और इसकी बिक्री पूरी तरह रोकें. प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि यदि उनके पास बैच नंबर AL-24002 की अल्मोंट-किड सिरप मौजूद है, तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल न करें और तुरंत संबंधित दवा नियंत्रण अधिकारियों को इसकी सूचना दें.

कानूनी कार्रवाई शुरू

मिलावटी दवाओं के निर्माण और वितरण के लिए जिम्मेदार कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. बच्चों की दवाओं में इस तरह की मिलावट ने एक बार फिर देश की ड्रग रेगुलेटरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन ने साफ कहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. लोगों की सुविधा के लिए एक टोल-फ्री नंबर भी जारी किया गया है, ताकि किसी भी संदिग्ध दवा की जानकारी तुरंत दी जा सके.

(इनपुट शेख मोहसिन)