Birthday Special: चंद्रमुखी से लेकर सिंगल मदर बनने तक का सफर, अपनी शर्तों पर जीती हैं कल्कि कोचलिन
Kalki Koechlin Birthday: कल्कि कोचलिन उन बेबाक और मजबूत एक्ट्रेस में से हैं, जिन्होंने हमेशा अपनी शर्तों पर जिंदगी जी. फिल्मों से लेकर ओटीटी तक आज एक्ट्रेस अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाती हैं.
बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेस रही हैं, जिन्होंने कास्टिंग काउच से लेकर फिल्मों के बदले मांगे जाने वाले फेवर पर दबी आवाज में बात की, लेकिन कल्कि कोचलिन का नाम उन बेबाक और मजबूत एक्ट्रेस में लिया जाता है, जिन्होंने हमेशा अपनी शर्तों पर जिंदगी जी और आज भी ओटीटी पर अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाती हैं.
Published at : 10 Jan 2026 11:20 AM (IST)
बॉलीवुड
बर्थडे स्पेशल: चंद्रमुखी से लेकर सिंगल मदर बनने तक का सफर, अपनी शर्तों पर जीती हैं कल्कि कोचलिन
बॉलीवुड
बॉलीवुड
बॉलीवुड
बॉलीवुड
बॉलीवुड
इंडिया
दिल्ली NCR
बॉलीवुड
स्पोर्ट्स
बॉलीवुड
बॉलीवुड
