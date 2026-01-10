एक्सप्लोरर
51 की उम्र में भी काजोल के लुक के दीवाने हैं लोग, ब्लू आउटफिट में ढा रही हैं कहर
Kajol Photos: एक्ट्रेस काजोल एक्टिंग के साथ-साथ अपने स्टाइलिश फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती है. हाल ही में उन्होंने अपनी लेटेस्ट फोटोज शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है. आइए देखते है उनकी ये फोटोज.
काजोल बॉलीवुड की ग्लैमरस और स्टाइलिश एक्ट्रेस है. 51 की उम्र में ही वो फैशन गोल्स सेट करती नजर आती है. हाल ही में उन्होंने ब्लैक आउटफिट में अपनी दिलकश फोटोज शेयर की है, जिसके फैंस दीवाने हो गए है.
बॉलीवुड
7 Photos
बर्थडे स्पेशल: चंद्रमुखी से लेकर सिंगल मदर बनने तक का सफर, अपनी शर्तों पर जीती हैं कल्कि कोचलिन
बॉलीवुड
7 Photos
52 साल की उम्र में कैसे इतने फिट और एनर्जेटिक हैं ऋतिक रोशन? जानें- एक्टर का फिटनेस सीक्रेट
बॉलीवुड
10 Photos
दिलजीत दोसांझ ने 'बॉर्डर 2' से शेयर की अपनी शादी की तस्वीरें, दुल्हन बनी दिखीं सोनम बाजवा
बॉलीवुड
10 Photos
तारा सुतारिया की खूबसूरत 10 तस्वीरें, वीर पहाड़िया से ब्रेकअप के बाद चर्चा में हैं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
13 Photos
द डेविल वियर्स प्राडा 2 से द ओडिसी तक, 2026 में धमाल मचाने आ रही हैं ये बड़ी हॉलीवुड फिल्में, नोट कर लें रिलीज डेट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'मादुरो की तरह ट्रंप की भी गिरफ्तारी...', ईरानी अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दी धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: कपसाड़ में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे रामजीलाल सुमन को पुलिस ने रोका, धरने पर बैठे सपा सांसद
बॉलीवुड
संगीत सेरेमनी में नुपुर सेनन ने होने वाले सजना के लिए इस गाने पर किया डांस, बहन कृति ने भी दिया साथ
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
बर्थडे स्पेशल: चंद्रमुखी से लेकर सिंगल मदर बनने तक का सफर, अपनी शर्तों पर जीती हैं कल्कि कोचलिन
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion