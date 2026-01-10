एक्सप्लोरर
52 साल की उम्र में कैसे इतने फिट और एनर्जेटिक हैं ऋतिक रोशन? जानें- एक्टर का फिटनेस सीक्रेट
Hrithik Roshan Fitness Secret: ऋतिक रोशन 52 की उम्र में अपनी फिटनेस से सबको इंस्पायर कर रहे हैं. आज हम आपको उनका फिटनेस सीक्रेट बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं वो कैसे खुद को इतना मेनटेन रखते हैं.
52 साल की उम्र में भी ऋतिक रोशन जिस तरह फिट, एनर्जेटिक और यंग नजर आते हैं, वह हर किसी के लिए इंस्पिरेशन है. उनकी शानदार बॉडी और दमदार स्टैमिना के पीछे सिर्फ मेहनती वर्कआउट ही नहीं, बल्कि एक सिंपल लाइफस्टाइल और डाइट का बड़ा रोल है. आइए जानते हैं आखिर क्या है ऋतिक रोशन का असली फिटनेस सीक्रेट.
1/7
2/7
Published at : 10 Jan 2026 11:18 AM (IST)
Tags :Birthday Special HRITHIK ROSHAN
बॉलीवुड
7 Photos
52 साल की उम्र में कैसे इतने फिट और एनर्जेटिक हैं ऋतिक रोशन? जानें- एक्टर का फिटनेस सीक्रेट
बॉलीवुड
10 Photos
दिलजीत दोसांझ ने 'बॉर्डर 2' से शेयर की अपनी शादी की तस्वीरें, दुल्हन बनी दिखीं सोनम बाजवा
बॉलीवुड
10 Photos
तारा सुतारिया की खूबसूरत 10 तस्वीरें, वीर पहाड़िया से ब्रेकअप के बाद चर्चा में हैं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
13 Photos
द डेविल वियर्स प्राडा 2 से द ओडिसी तक, 2026 में धमाल मचाने आ रही हैं ये बड़ी हॉलीवुड फिल्में, नोट कर लें रिलीज डेट
बॉलीवुड
8 Photos
‘लव एंड वॉर’ की रिलीज से पहले संजय लीला भंसाली से मिले रणबीर-आलिया, स्टाइलिश लगा कपल का अंदाज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'पाकिस्तान को बदलना पड़ा सैन्य ढांचा', CDS जनरल अनिल चौहान ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का असर, भारत की तैयारी को लेकर कही ये बात
दिल्ली NCR
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
बॉलीवुड
पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
52 साल की उम्र में कैसे इतने फिट और एनर्जेटिक हैं ऋतिक रोशन? जानें- एक्टर का फिटनेस सीक्रेट
बॉलीवुड
10 Photos
दिलजीत दोसांझ ने 'बॉर्डर 2' से शेयर की अपनी शादी की तस्वीरें, दुल्हन बनी दिखीं सोनम बाजवा
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion