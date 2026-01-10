52 साल की उम्र में कैसे इतने फिट और एनर्जेटिक हैं ऋतिक रोशन? जानें- एक्टर का फिटनेस सीक्रेट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड52 साल की उम्र में कैसे इतने फिट और एनर्जेटिक हैं ऋतिक रोशन? जानें- एक्टर का फिटनेस सीक्रेट

Hrithik Roshan Fitness Secret: ऋतिक रोशन 52 की उम्र में अपनी फिटनेस से सबको इंस्पायर कर रहे हैं. आज हम आपको उनका फिटनेस सीक्रेट बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं वो कैसे खुद को इतना मेनटेन रखते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Jan 2026 11:18 AM (IST)
52 साल की उम्र में भी ऋतिक रोशन जिस तरह फिट, एनर्जेटिक और यंग नजर आते हैं, वह हर किसी के लिए इंस्पिरेशन है. उनकी शानदार बॉडी और दमदार स्टैमिना के पीछे सिर्फ मेहनती वर्कआउट ही नहीं, बल्कि एक सिंपल लाइफस्टाइल और डाइट का बड़ा रोल है. आइए जानते हैं आखिर क्या है ऋतिक रोशन का असली फिटनेस सीक्रेट.

ऋतिक रोशन आज 10 जनवरी को अपना 52वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस उम्र में भी उनकी फिटनेस और स्मार्ट लुक लोगों को हैरान कर देता है. कई लोग सोचते हैं कि ये सब सिर्फ जिम की वजह से है, लेकिन असली राज उनकी सादी और हेल्दी डाइट है. ऋतिक अपने खाने पर बहुत ध्यान देते हैं और उनके पर्सनल शेफ शुभम विश्वकर्मा उनके लिए खास हेल्दी मील तैयार करते हैं, जिससे वह खुद को हमेशा फिट रखते हैं.
जहां कई सेलेब्स इंटरमिटेंट फास्टिंग या दिन में सिर्फ एक बार खाना खाने पर भरोसा करते हैं, वहीं ऋतिक रोशन फिट रहने के लिए बैलेंस्ड तरीका अपनाते हैं. वह हर 2.5 से 3 घंटे में थोड़ा-थोड़ा खाना खाते हैं और रात 9 बजे तक अपना आखिरी मील ले लेते हैं. इसके बाद वह रातभर फास्ट करते हैं, जिससे उनका मेटाबॉलिज़्म एक्टिव रहता है और मसल्स को रिकवर करने में मदद मिलती है.
Published at : 10 Jan 2026 11:18 AM (IST)
