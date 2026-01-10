52 साल की उम्र में कैसे इतने फिट और एनर्जेटिक हैं ऋतिक रोशन? जानें- एक्टर का फिटनेस सीक्रेट

ऋतिक रोशन आज 10 जनवरी को अपना 52वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस उम्र में भी उनकी फिटनेस और स्मार्ट लुक लोगों को हैरान कर देता है. कई लोग सोचते हैं कि ये सब सिर्फ जिम की वजह से है, लेकिन असली राज उनकी सादी और हेल्दी डाइट है. ऋतिक अपने खाने पर बहुत ध्यान देते हैं और उनके पर्सनल शेफ शुभम विश्वकर्मा उनके लिए खास हेल्दी मील तैयार करते हैं, जिससे वह खुद को हमेशा फिट रखते हैं.