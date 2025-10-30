हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडYami Gautam Pics: ना हैवी मेकअप, ना लाखों का लहंगा, 33 साल पुरानी साड़ी में आदित्य की दुल्हन बनी थीं यामी गौतम

Yami Gautam Pics: ना हैवी मेकअप, ना लाखों का लहंगा, 33 साल पुरानी साड़ी में आदित्य की दुल्हन बनी थीं यामी गौतम

Yami Gautam Wedding Photos: आज हम आपके लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की शादी की तस्वीरें लाए हैं. जिन्हें देख आप एक्ट्रेस की खूबसूरती के लट्टू हो जाएंगे.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 30 Oct 2025 10:20 PM (IST)
Yami Gautam Wedding Photos: आज हम आपके लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की शादी की तस्वीरें लाए हैं. जिन्हें देख आप एक्ट्रेस की खूबसूरती के लट्टू हो जाएंगे.

बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटिड एक्ट्रेस यामी गौतम इन दिनों फिल्म ‘हक’ को लेकर चर्चा में हैं. जिसमें वो एक्टर इमरान हाशमी के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं. लेकिन हम यहां आपको एक्ट्रेस का वेडिंग एल्बम दिखा रहे हैं. उनकी शादी कोरोनाकाल में बेहद ही सादगी से हुई थी. जिसमें एक्ट्रेस ने 33 साल पुरानी साड़ी पहनी थी. आप भी डालिए तस्वीरों पर एक नजर.....

1/9
यामी गौतम ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत फिल्म 'विकी डोनर' से की थी. जिसमें उनके साथ आयुष्मान खुराना थे. ये फिल्म सुपरहिट थी और इसके बाद एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.
यामी गौतम ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत फिल्म 'विकी डोनर' से की थी. जिसमें उनके साथ आयुष्मान खुराना थे. ये फिल्म सुपरहिट थी और इसके बाद एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.
2/9
यामी ने बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर आदित्य घर से शादी की है. दोनों की शादी 4 जून 2021 को हुई थी. लेकिन आज भी बॉलीवुड गलियारों में इसके चर्चे होते है.
यामी ने बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर आदित्य घर से शादी की है. दोनों की शादी 4 जून 2021 को हुई थी. लेकिन आज भी बॉलीवुड गलियारों में इसके चर्चे होते है.
3/9
दरअसल डेस्टिनेशन वेडिंग के दौर में इस कपल ने हिमाचल प्रदेश में अपने होम टाउन में बेहद सादगी वाली शादी की थी.
दरअसल डेस्टिनेशन वेडिंग के दौर में इस कपल ने हिमाचल प्रदेश में अपने होम टाउन में बेहद सादगी वाली शादी की थी.
4/9
यामी गौतम ने अपने लाइफ के सबसे स्पेशल दिन पर ना कोई हैवी मेकअप किया और ना ही लाखों का मंहगा लहंगा पहना. यामी अपनी मां की 33 साल पुरानी मरुन रंग की साड़ी में दुल्हन बनी थी.
यामी गौतम ने अपने लाइफ के सबसे स्पेशल दिन पर ना कोई हैवी मेकअप किया और ना ही लाखों का मंहगा लहंगा पहना. यामी अपनी मां की 33 साल पुरानी मरुन रंग की साड़ी में दुल्हन बनी थी.
5/9
एक्ट्रेस ने अपनी साड़ी के साथ नानी का दिया हुआ एक सुंदर से दुपट्टा भी ओढ़ा था. एक्ट्रेस ने डायमंड की जगह गोल्ड ज्वेलरी पहनी थी.
एक्ट्रेस ने अपनी साड़ी के साथ नानी का दिया हुआ एक सुंदर से दुपट्टा भी ओढ़ा था. एक्ट्रेस ने डायमंड की जगह गोल्ड ज्वेलरी पहनी थी.
6/9
यामी ने नाक में नथ, माथे पर टिका और चौकर हार के साथ एक तीन लड़ी वाली मटर माला पहनी थी. एक्ट्रेस ने लाल चूड़ा और कलीरों के साथ अपना लुक पूरा किया था.
यामी ने नाक में नथ, माथे पर टिका और चौकर हार के साथ एक तीन लड़ी वाली मटर माला पहनी थी. एक्ट्रेस ने लाल चूड़ा और कलीरों के साथ अपना लुक पूरा किया था.
7/9
यामी के वेडिंग लुक में और खास बात थी, वो ये थी कि एक्ट्रेस ने अपना मेकअप भी खुद ही किया था. वहीं आदित्य ने शादी के लिए व्हाइट शेरवानी पहनी थी.
यामी के वेडिंग लुक में और खास बात थी, वो ये थी कि एक्ट्रेस ने अपना मेकअप भी खुद ही किया था. वहीं आदित्य ने शादी के लिए व्हाइट शेरवानी पहनी थी.
8/9
बता दें कि यामी और आदित्य की शादी में सिर्फ 20 लोग शामिल हुए थे. आज ये कपल एक बेटे के पेरेंट्स हैं.
बता दें कि यामी और आदित्य की शादी में सिर्फ 20 लोग शामिल हुए थे. आज ये कपल एक बेटे के पेरेंट्स हैं.
9/9
यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म ‘हक’ 7 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है.
यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म ‘हक’ 7 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है.
Published at : 30 Oct 2025 10:20 PM (IST)
Tags :
Yami Gautam Aditya Dhar Bollywood Haq

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हम नियमों से आए हैं, हमें बाहर क्यों कर रहे हैं?' इमिग्रेशन नीतियों पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति से भिड़ी भारतीय मूल की महिला, वीडियो वायरल
इमिग्रेशन नीतियों पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति से भिड़ी भारतीय मूल की महिला, वीडियो वायरल
महाराष्ट्र
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
आईपीएल
युवराज सिंह की IPL में वापसी? लखनऊ सुपर जायंट्स में होगी एंट्री! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
युवराज सिंह की IPL में वापसी? लखनऊ सुपर जायंट्स में होगी एंट्री! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
विश्व
कनाडा में भारतीय मूल के बिजनेसमैन की हत्या, कार पर पेशाब करने से रोका तो ले ली जान
कनाडा में भारतीय मूल के बिजनेसमैन की हत्या, कार पर पेशाब करने से रोका तो ले ली जान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे का इंटरव्यू
हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम नियमों से आए हैं, हमें बाहर क्यों कर रहे हैं?' इमिग्रेशन नीतियों पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति से भिड़ी भारतीय मूल की महिला, वीडियो वायरल
इमिग्रेशन नीतियों पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति से भिड़ी भारतीय मूल की महिला, वीडियो वायरल
महाराष्ट्र
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
आईपीएल
युवराज सिंह की IPL में वापसी? लखनऊ सुपर जायंट्स में होगी एंट्री! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
युवराज सिंह की IPL में वापसी? लखनऊ सुपर जायंट्स में होगी एंट्री! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
विश्व
कनाडा में भारतीय मूल के बिजनेसमैन की हत्या, कार पर पेशाब करने से रोका तो ले ली जान
कनाडा में भारतीय मूल के बिजनेसमैन की हत्या, कार पर पेशाब करने से रोका तो ले ली जान
ओटीटी
नवंबर के महीने में प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली हैं ये साई-फाई फिल्में, जो नींद उड़ा देंगी आपकी
नवंबर के महीने में प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली हैं ये साई-फाई फिल्में
बिहार
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
शिक्षा
40 की उम्र में बदलना है करियर, जानें किन फील्ड्स में बंपर पैसा कमा सकते हैं आप?
40 की उम्र में बदलना है करियर, जानें किन फील्ड्स में बंपर पैसा कमा सकते हैं आप?
हेल्थ
मर्दों से 3 गुना ज्यादा भुलक्कड़ होती हैं औरतें, विधवा और सिंगल महिलाओं में खतरा ज्यादा
मर्दों से 3 गुना ज्यादा भुलक्कड़ होती हैं औरतें, विधवा और सिंगल महिलाओं में खतरा ज्यादा
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget