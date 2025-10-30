एक्सप्लोरर
Yami Gautam Pics: ना हैवी मेकअप, ना लाखों का लहंगा, 33 साल पुरानी साड़ी में आदित्य की दुल्हन बनी थीं यामी गौतम
Yami Gautam Wedding Photos: आज हम आपके लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की शादी की तस्वीरें लाए हैं. जिन्हें देख आप एक्ट्रेस की खूबसूरती के लट्टू हो जाएंगे.
बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटिड एक्ट्रेस यामी गौतम इन दिनों फिल्म ‘हक’ को लेकर चर्चा में हैं. जिसमें वो एक्टर इमरान हाशमी के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं. लेकिन हम यहां आपको एक्ट्रेस का वेडिंग एल्बम दिखा रहे हैं. उनकी शादी कोरोनाकाल में बेहद ही सादगी से हुई थी. जिसमें एक्ट्रेस ने 33 साल पुरानी साड़ी पहनी थी. आप भी डालिए तस्वीरों पर एक नजर.....
Published at : 30 Oct 2025 10:20 PM (IST)
Tags :Yami Gautam Aditya Dhar Bollywood Haq
