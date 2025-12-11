एक्सप्लोरर
दूसरी बेटी को याद कर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का छलका दर्द, बोलीं-'उसने मेरी बांहों में दम तोड़ा'
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं. अक्सर सुनीता किसी ना किसी इंटरव्यू में पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातों का खुलासा करती रहती हैं.
सुनीता आहूजा ने हाल ही में अपनी दूसरी बेटी के बारे में खुलकर बात की.आपको बता दें गोविंदा और सुनीता सिर्फ दो बच्चों के नहीं बल्कि तीन बच्चों के पेरेंट्स बने थे.
Published at : 11 Dec 2025 05:46 PM (IST)
Tags :Sunita Ahuja Govinda
