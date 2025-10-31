हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इमरान हाशमी की 'हक' में दिखने वाली पूर्व मिस यूनिवर्स वर्तिका सिंह कौन हैं? सोशल मीडिया पर हैं चर्चे

इमरान हाशमी की 'हक' में दिखने वाली पूर्व मिस यूनिवर्स वर्तिका सिंह कौन हैं? सोशल मीडिया पर हैं चर्चे

बॉलीवुड में जल्द ही नई प्रतिभा की एंट्री होने वाली है. दरअसल पूर्व मिस यूनिवर्स वर्तिका सिंह हिन्दी सिनेमा में कदम रखने वाली हैं. सोशल मीडिया के बाद अब पर्दे पर भी वो अपना जादू बिखेरने वाली हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Oct 2025 10:07 PM (IST)
बॉलीवुड में जल्द ही नई प्रतिभा की एंट्री होने वाली है. दरअसल पूर्व मिस यूनिवर्स वर्तिका सिंह हिन्दी सिनेमा में कदम रखने वाली हैं. सोशल मीडिया के बाद अब पर्दे पर भी वो अपना जादू बिखेरने वाली हैं.

2019 में वर्तिका सिंह ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था. अब जल्द ही वो बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं. आइए जानतें हैं हसीना के बारे में सबकुछ

1/7
इमरान हाशमी और यामी गौतम की अगली बड़ी फिल्म 'हक' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. फिल्म में इस हसीना को भी देखा गया जो लीड एक्टर की दूसरी बीवी बनने वाली हैं. आइए जानते हैं कौन हैं वर्तिका सिंह.
इमरान हाशमी और यामी गौतम की अगली बड़ी फिल्म 'हक' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. फिल्म में इस हसीना को भी देखा गया जो लीड एक्टर की दूसरी बीवी बनने वाली हैं. आइए जानते हैं कौन हैं वर्तिका सिंह.
2/7
वर्तिका सिंह ने 2019 में मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था. अब वो 'हक' के जरिए बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखने वाली हैं. फैशन इंडस्ट्री और सोशल मीडिया में हसीना का काफी नाम है और अपने ग्लैमरस अंदाज से खूब सुर्खियां बटोरती हैं.
वर्तिका सिंह ने 2019 में मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था. अब वो 'हक' के जरिए बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखने वाली हैं. फैशन इंडस्ट्री और सोशल मीडिया में हसीना का काफी नाम है और अपने ग्लैमरस अंदाज से खूब सुर्खियां बटोरती हैं.
3/7
वर्तिका सिंह का जन्म लखनऊ में हुआ था. अपने टैलेंट और खूबसूरती के दम पर उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई है. फिल्मों में आने के पहले बतौर प्रोफेशनल मॉडल उन्होंने अपना अलग मुकाम हासिल किया है.
वर्तिका सिंह का जन्म लखनऊ में हुआ था. अपने टैलेंट और खूबसूरती के दम पर उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई है. फिल्मों में आने के पहले बतौर प्रोफेशनल मॉडल उन्होंने अपना अलग मुकाम हासिल किया है.
4/7
एक्ट्रेस ने 2015 में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट में भारत का प्रतिनिधत्व किया और टॉप 20 में अपनी जगह बनाई थी. इसके अलावा वर्तिका 2014 में मिस डीवा फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं. अब जल्द ही वो बॉलीवुड में भी अपना जादू बिखेरने वाली हैं.
एक्ट्रेस ने 2015 में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट में भारत का प्रतिनिधत्व किया और टॉप 20 में अपनी जगह बनाई थी. इसके अलावा वर्तिका 2014 में मिस डीवा फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं. अब जल्द ही वो बॉलीवुड में भी अपना जादू बिखेरने वाली हैं.
5/7
हाल ही में आईएएनएस संग खास बातचीत में उन्होंने अपने किरदार को लेकर कई बातें शेयर की साथ ही फिल्ममेकर्स का भी उन्हें इस फिल्म का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद किया. एक्ट्रेस का कहना है कि फिल्म को उन्होंने अपने अंदर गहराई से महसूस किया है.
हाल ही में आईएएनएस संग खास बातचीत में उन्होंने अपने किरदार को लेकर कई बातें शेयर की साथ ही फिल्ममेकर्स का भी उन्हें इस फिल्म का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद किया. एक्ट्रेस का कहना है कि फिल्म को उन्होंने अपने अंदर गहराई से महसूस किया है.
6/7
अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से छुआ है. एक्ट्रेस ने कहा, 'इस फिल्म की तैयारी के दौरान मुझे खुद के कई पहलुओं को समझने का मौका मिला,जो मुझे कभी पता ही नहीं थे.'
अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से छुआ है. एक्ट्रेस ने कहा, 'इस फिल्म की तैयारी के दौरान मुझे खुद के कई पहलुओं को समझने का मौका मिला,जो मुझे कभी पता ही नहीं थे.'
7/7
बता दें, इस फिल्म में वर्तिका सिंह इमरान हाशमी की दूसरी पत्नी के किरदार में नजर आने वाली हैं. तो वहीं यामी गौतम की उनकी पहली पत्नी के रोल में देखा जाएगा. शाह बानो के केस पर आधारित ये फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
बता दें, इस फिल्म में वर्तिका सिंह इमरान हाशमी की दूसरी पत्नी के किरदार में नजर आने वाली हैं. तो वहीं यामी गौतम की उनकी पहली पत्नी के रोल में देखा जाएगा. शाह बानो के केस पर आधारित ये फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
Published at : 31 Oct 2025 10:07 PM (IST)
Vartika Singh Haq

Photo Gallery

Embed widget