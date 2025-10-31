एक्सप्लोरर
इमरान हाशमी की 'हक' में दिखने वाली पूर्व मिस यूनिवर्स वर्तिका सिंह कौन हैं? सोशल मीडिया पर हैं चर्चे
बॉलीवुड में जल्द ही नई प्रतिभा की एंट्री होने वाली है. दरअसल पूर्व मिस यूनिवर्स वर्तिका सिंह हिन्दी सिनेमा में कदम रखने वाली हैं. सोशल मीडिया के बाद अब पर्दे पर भी वो अपना जादू बिखेरने वाली हैं.
2019 में वर्तिका सिंह ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था. अब जल्द ही वो बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं. आइए जानतें हैं हसीना के बारे में सबकुछ
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 31 Oct 2025 10:07 PM (IST)
Tags :Vartika Singh Haq
बॉलीवुड
7 Photos
इमरान हाशमी की 'हक' में दिखने वाली पूर्व मिस यूनिवर्स वर्तिका सिंह कौन हैं? देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
सलमान खान की बहन के रेस्टोरेंट 'मर्सी' में खाना जेब पर पड़ेगा भारी, जानें मेन्यू और कीमत
बॉलीवुड
7 Photos
'थामा' की सक्सेस के बाद मुंबई में स्पॉट हुईं बेताल की गर्लफ्रेंड, बला की हसीन लगीं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
7 Photos
अरबाज की 'गर्लफ्रेंड' ने करीना के 'बॉयफ्रेंड' संग शादी कर इंडस्ट्री से बनाई दूरी, क्या याद है?
बॉलीवुड
8 Photos
73 साल की उम्र में भी कैसे फिटनेस के साथ ग्लो मैंटेन कर रही है जीनत अमान? एक्ट्रेस ने बताया सीक्रेट
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'असली वोटर्स के नाम हटाए गए तो...', SIR पर भड़की टीएमसी, कहा- बंगाल में डर का माहौल
राजस्थान
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
बॉलीवुड
90वें बर्थडे से पहले बिगड़ी एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत, ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुए भर्ती
क्रिकेट
हेजलवुड OUT, तीसरे टी20 के लिए बदली ऑस्ट्रेलियाई टीम, देखें किसे मिली एंट्री और कौन बाहर?
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
इमरान हाशमी की 'हक' में दिखने वाली पूर्व मिस यूनिवर्स वर्तिका सिंह कौन हैं? देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
सलमान खान की बहन के रेस्टोरेंट 'मर्सी' में खाना जेब पर पड़ेगा भारी, जानें मेन्यू और कीमत
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion