नेटफ्लिक्स पर चंद दिन की मेहमान है ‘फास्ट एंड फ्यूरियस’ की ये फिल्में, नहीं देखी तो फौरन देख डालें

भारत में ओटीटी पर हॉलीवुड फिल्में देखने वालों की बड़ी ऑडियंस है और अगर बात फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की हो तो इसका क्रेज अलग ही लेवल पर है. 2001 से शुरू हुई इस सीरीज ने लोगों को सिर्फ तेज रफ्तार कारें और धमाकेदार एक्शन ही नहीं दिया बल्कि फैमिली, दोस्ती और लॉयल्टी का इमोशनल कनेक्शन भी दिया है. पॉल वॉकर और विन डीजल की ऑन-स्क्रीन बॉन्डिंग ने इस सीरीज को और खास बना दिया है. अब खबर ये है कि इस फ्रेंचाइज की आठ फिल्में 1 मार्च से नेटफ्लिक्स इंडिया छोड़ने वाली हैं तो अगर आप दोबारा देखने का प्लान बना रहे थे तो ये आखिरी मौका है.