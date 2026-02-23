एक्सप्लोरर
नेटफ्लिक्स पर चंद दिन की मेहमान है ‘फास्ट एंड फ्यूरियस’ की ये फिल्में, नहीं देखी तो फौरन देख डालें
Fast and Furious Franchise: फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज हॉलीवुड की सबसे पॉपुलर एक्शन सीरीज में से एक है. जिसे भारत में भी लोग काफी पसंद करते है. अब खबर आ रही है कि ये फिल्में ओटीटी से हटने वाली है.
हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों का क्रेज भारत में भी कम नहीं होता है खासकर जब बात फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज की हो. तेज रफ्तार कारें, दमदार एक्शन और फैमिली वाला इमोशनल कनेक्शन इन सबने इस सीरीज को सालों से फैंस का फेवरेट बना रखा है. लेकिन अब खबर है कि इसकी कई फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटने वाली हैं. ऐसे में अगर आप भी इस सीरीज के दीवाने हैं या अभी तक इसे नहीं देख पाए हैं तो यहीं सही मौका है एक बार फिर इसका मजा लेने का.
1/9
2/9
Published at : 23 Feb 2026 01:35 PM (IST)
बॉलीवुड
9 Photos
नेटफ्लिक्स पर चंद दिन की मेहमान है ‘फास्ट एंड फ्यूरियस’ की ये फिल्में, नहीं देखी तो फौरन देख डालें
बॉलीवुड
8 Photos
'दो दीवाने सहर में' की स्क्रीनिंग में पहुंचे सेलेब्स, अविनाश तिवारी ने दिया मेधा शंकर के साथ पोज
बॉलीवुड
7 Photos
कौन हैं उल्का गुप्ता? टीवी शो झांसी की रानी से मिला फेम, अब केरला स्टोरी 2 में आएंगी नजर
बॉलीवुड
11 Photos
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
बॉलीवुड
8 Photos
‘ये अपना गांव वाला है’, सिद्धांत चतुर्वेदी से ऐसे मिले पंकज त्रिपाठी, सब देखते ही रह गए
बॉलीवुड
10 Photos
जमीन पर उतरे सितारे… सनी देओल से लेकर चित्रांगदा सिंह तक, कहां साथ पहुंचे इतने सेलेब्स, देखें तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
मणिपुर की छोटी सी फिल्म ने 'बाफ्टा' में रचा इतिहास, अवॉर्ड किया अपने नाम, खास है 'बूंग'
मनोरंजन
वेडिंग रिसेप्शन में 'धुरंधर के 'शरारत' सॉन्ग पर जमकर नाचे न्यूली वेड सोफी शाइन और शिखर धवन, वीडियो वायरल
मनोरंजन
'मैं मामा बन गया हूं..' ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या के जन्म पर सलमान खान का ऐसा था रिएक्शन
मनोरंजन
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'
Advertisement
बॉलीवुड
9 Photos
नेटफ्लिक्स पर चंद दिन की मेहमान है ‘फास्ट एंड फ्यूरियस’ की ये फिल्में, नहीं देखी तो फौरन देख डालें
बॉलीवुड
8 Photos
'दो दीवाने सहर में' की स्क्रीनिंग में पहुंचे सेलेब्स, अविनाश तिवारी ने दिया मेधा शंकर के साथ पोज
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion