हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनेटफ्लिक्स पर चंद दिन की मेहमान है ‘फास्ट एंड फ्यूरियस’ की ये फिल्में, नहीं देखी तो फौरन देख डालें

नेटफ्लिक्स पर चंद दिन की मेहमान है ‘फास्ट एंड फ्यूरियस’ की ये फिल्में, नहीं देखी तो फौरन देख डालें

Fast and Furious Franchise: फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज हॉलीवुड की सबसे पॉपुलर एक्शन सीरीज में से एक है. जिसे भारत में भी लोग काफी पसंद करते है. अब खबर आ रही है कि ये फिल्में ओटीटी से हटने वाली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Feb 2026 01:35 PM (IST)
Fast and Furious Franchise: फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज हॉलीवुड की सबसे पॉपुलर एक्शन सीरीज में से एक है. जिसे भारत में भी लोग काफी पसंद करते है. अब खबर आ रही है कि ये फिल्में ओटीटी से हटने वाली है.

हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों का क्रेज भारत में भी कम नहीं होता है खासकर जब बात फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज की हो. तेज रफ्तार कारें, दमदार एक्शन और फैमिली वाला इमोशनल कनेक्शन इन सबने इस सीरीज को सालों से फैंस का फेवरेट बना रखा है. लेकिन अब खबर है कि इसकी कई फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटने वाली हैं. ऐसे में अगर आप भी इस सीरीज के दीवाने हैं या अभी तक इसे नहीं देख पाए हैं तो यहीं सही मौका है एक बार फिर इसका मजा लेने का.

1/9
भारत में ओटीटी पर हॉलीवुड फिल्में देखने वालों की बड़ी ऑडियंस है और अगर बात फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की हो तो इसका क्रेज अलग ही लेवल पर है. 2001 से शुरू हुई इस सीरीज ने लोगों को सिर्फ तेज रफ्तार कारें और धमाकेदार एक्शन ही नहीं दिया बल्कि फैमिली, दोस्ती और लॉयल्टी का इमोशनल कनेक्शन भी दिया है. पॉल वॉकर और विन डीजल की ऑन-स्क्रीन बॉन्डिंग ने इस सीरीज को और खास बना दिया है. अब खबर ये है कि इस फ्रेंचाइज की आठ फिल्में 1 मार्च से नेटफ्लिक्स इंडिया छोड़ने वाली हैं तो अगर आप दोबारा देखने का प्लान बना रहे थे तो ये आखिरी मौका है.
भारत में ओटीटी पर हॉलीवुड फिल्में देखने वालों की बड़ी ऑडियंस है और अगर बात फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की हो तो इसका क्रेज अलग ही लेवल पर है. 2001 से शुरू हुई इस सीरीज ने लोगों को सिर्फ तेज रफ्तार कारें और धमाकेदार एक्शन ही नहीं दिया बल्कि फैमिली, दोस्ती और लॉयल्टी का इमोशनल कनेक्शन भी दिया है. पॉल वॉकर और विन डीजल की ऑन-स्क्रीन बॉन्डिंग ने इस सीरीज को और खास बना दिया है. अब खबर ये है कि इस फ्रेंचाइज की आठ फिल्में 1 मार्च से नेटफ्लिक्स इंडिया छोड़ने वाली हैं तो अगर आप दोबारा देखने का प्लान बना रहे थे तो ये आखिरी मौका है.
2/9
द फास्ट एंड द फ्यूरियस (2001)- इस फिल्म की कहानी लॉस एंजिल्स की अवैध स्ट्रीट रेसिंग के इर्द-गिर्द घूमती है. ब्रायन ओ कॉनर एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है जो ट्रक लूटने वाले गैंग को पकड़ने के लिए डोमिनिक टोरेटो की टीम में शामिल होता है. लेकिन मिशन के दौरान उसे डोम की बहन मिया से प्यार हो जाता है और डोम से गहरी दोस्ती भी हो जाती है. यही से 'फैमिली' वाला एंगल शुरू होता है.
द फास्ट एंड द फ्यूरियस (2001)- इस फिल्म की कहानी लॉस एंजिल्स की अवैध स्ट्रीट रेसिंग के इर्द-गिर्द घूमती है. ब्रायन ओ कॉनर एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है जो ट्रक लूटने वाले गैंग को पकड़ने के लिए डोमिनिक टोरेटो की टीम में शामिल होता है. लेकिन मिशन के दौरान उसे डोम की बहन मिया से प्यार हो जाता है और डोम से गहरी दोस्ती भी हो जाती है. यही से 'फैमिली' वाला एंगल शुरू होता है.
Published at : 23 Feb 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
The Fast And The Furious 2 Fast 2 Furious The Fast And The Furious: Tokyo Drift

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
मणिपुर की छोटी सी फिल्म ने 'बाफ्टा' में रचा इतिहास, अवॉर्ड किया अपने नाम, खास है 'बूंग'
मणिपुर की छोटी सी फिल्म ने 'बाफ्टा' में रचा इतिहास, अवॉर्ड किया अपने नाम, खास है 'बूंग'
मनोरंजन
वेडिंग रिसेप्शन में 'धुरंधर के 'शरारत' सॉन्ग पर जमकर नाचे न्यूली वेड सोफी शाइन और शिखर धवन, वीडियो वायरल
वेडिंग रिसेप्शन में 'धुरंधर के 'शरारत' सॉन्ग पर जमकर नाचे न्यूली वेड सोफी शाइन और शिखर धवन, वीडियो वायरल
मनोरंजन
'मैं मामा बन गया हूं..' ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या के जन्म पर सलमान खान का ऐसा था रिएक्शन
'मैं मामा बन गया हूं..' ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या के जन्म पर सलमान खान का ऐसा था रिएक्शन
मनोरंजन
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bharat Taxi: Amit Shah का टैक्सी ड्राइवरों को भरोसा, 'शोषण नहीं, मुनाफा मिलेगा' | PM Modi
AI Summit Controversy : यूथ कांग्रेस अध्यक्ष Uday Bhanu को पुलिस ने किया तलब |
Made in India Medicines का Global Safar: FY25 में 9.4% Growth, अब Next Target 2027| Paisa Live
POCSO Case: गिरफ्तार होंगे Avimukteshwaranand...पुलिस के हाथ लगे 'खास' सबूत?| Varanasi | Prayagraj
POCSO Case: Avimukteshwaranand से पुलिस की पूछताछ..आश्रम की 5वीं मंजिल के खुलेंगे राज? | Varanasi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Indian Army Operation: जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कितने दिन चला ऑपरेशन, कितने आतंकी मारे गए, अब कितने एक्टिव, जानें सब
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कितने दिन चला ऑपरेशन, कितने आतंकी मारे गए, अब कितने एक्टिव, जानें सब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज को लेकर हंगामा, छात्रों ने लगाए 'जय श्री राम' के नारे
लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज को लेकर हंगामा, छात्रों ने लगाए 'जय श्री राम' के नारे
विश्व
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप को लेकर राहुल द्रविड़ ने की भविष्यवाणी, भारत के साथ कौन सी टीम खेलेगी फाइनल, बताया
टी20 वर्ल्ड कप को लेकर राहुल द्रविड़ ने की भविष्यवाणी, भारत के साथ कौन सी टीम खेलेगी फाइनल, बताया
टेलीविजन
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'
विश्व
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, कौन बनेगा हकदार?
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, हकदार कौन?
यूटिलिटी
मेक्सिको हिंसा में फंस गया है कोई अपना, इस नंबर पर कॉल कर मांगे मदद
मेक्सिको हिंसा में फंस गया है कोई अपना, इस नंबर पर कॉल कर मांगे मदद
हेल्थ
Working Hours and Heart Disease: लॉन्ग वर्किंग आवर्स और देर तक जागने की मजबूरी, जानें दिल के लिए यह कितना खतरनाक?
लॉन्ग वर्किंग आवर्स और देर तक जागने की मजबूरी, जानें दिल के लिए यह कितना खतरनाक?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget