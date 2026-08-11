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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKBC में नजर आएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के चैंपियन, शर्मिला-लवलीना और झंडू की होगी एंट्री

KBC में नजर आएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के चैंपियन, शर्मिला-लवलीना और झंडू की होगी एंट्री

पॉपुलर क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में इस बार खेल जगत के सितारे नजर आने वाले हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पदक जीतने वाली शर्मिला धनखड़, लवलीना बोरगोहेन और झंडू कुमार शो में मेहमान बनकर पहुंचेंगे.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 11 Aug 2026 12:54 PM (IST)
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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पदक जीतने वाली शर्मिला धनखड़, लवलीना बोरगोहेन और झंडू कुमार टेलीविजन के पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति में मेहमान बनेंगे. इस शो को दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन होस्ट कर रहे हैं.

KBC में नजर आएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के चैंपियन
आईएएनएस को मिली जानकारी के मुताबिक, तीनों पदक विजेताओं को बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने 'हॉट सीट' पर बैठने का मौका मिलेगा. ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं वाला विशेष एपिसोड 15 अगस्त के बाद प्रसारित होने की उम्मीद है.

शर्मिला धनखड़ ने जीता स्वर्ण पदक 
पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में एफ57 शॉट पुट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था. जीत के बाद धनखड़ पूरे देश में खासकर, महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन के रूप में उभरी हैं. घरेलू हिंसा से बचने से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए पदक जीतने तक उनकी कहानी देश के लिए प्रेरणादायी है.

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बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन भी महिलाओं की 75 किग्रा कैटेगरी में रजत पदक जीता था. वहीं, पैरा-पावरलिफ्टर झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट इवेंट में कांस्य पदक जीता था. झंडू ने 190 किग्रा के बेस्ट लिफ्ट, जो 130.9 पॉइंट्स के बराबर था, की मदद से बीते खेलों में देश को पहला पदक दिलाया था.

केबीसी के हालिया सीजन का 10 अगस्त को सोनी एंटरटेनमेंट टीवी पर प्रीमियर हुआ, जिसमें ये स्पोर्ट्स तिकड़ी आइकॉनिक हॉट सीट पर अपने संघर्ष और उपलब्धियों की कहानियां लेकर आई है. तीनों पदक विजेताओं की कहानियां निश्चित रूप से देश के युवाओं को अपने सपने को हासिल करने की हिम्मत और प्रेरणा देगी.

भारतीय टीम ने जीते 39 पदक
ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा था. भारतीय टीम कुल 39 पदक जीतकर पदकतालिका में चौथे स्थान पर रही थी. इन पदकों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक थे. कुश्ती, शूटिंग और हॉकी जैसे खेलों के न होने के बावजूद भारत का शानदार प्रदर्शन एथलेटिक्स में देश के बेहतर भविष्य का संकेत है. भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मुक्केबाजी के लिहाज से बेहद यादगार रहा. भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 7 स्वर्ण जीते. यह कॉमनवेल्थ गेम्स के किसी भी एक संस्करण में मुक्केबाजी में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने का रिकॉर्ड है. भारत ने मुक्केबाजी में 7 स्वर्ण के अलावा 3 रजत सहित कुल 10 पदक जीते.

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Published at : 11 Aug 2026 12:54 PM (IST)
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Amitabh Bachchan Kaun Banega Crorepati
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