एक्सप्लोरर
कितने पढ़े लिखे हैं फरहान अख्तर? एक्टिंग के साथ करते हैं ये काम
Farhan Akhtar Education: फरहान अख्तर बॉलीवुड का जाना माना चेहरा हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि फरहान ने अपनी पढ़ाई कहां से की और एक्टिंग के साथ वो और कौन सा काम करते है? आइए जानते है.
फरहान अख्तर बॉलीवुड में अपने टैलेंट की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई को लेकर फैन्स के मन में हमेशा एक सवाल रहता है आखिर फरहान की एजुकेशन कितनी है? एक्टिंग, डायरेक्शन और राइटिंग…हर फील्ड में कमाल करने वाले फरहान की स्टडी बैकग्राउंड भी उतनी ही चर्चा में रहती है. दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने अपने करियर के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी. इसी बीच जानिए, उन्होंने कहां तक पढ़ाई की और कैसे उनका करियर एक अलग मोड़ ले गया.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 19 Nov 2025 03:16 PM (IST)
Tags :Dil Dhadakne Do Farhan Akhtar Rock On
बॉलीवुड
8 Photos
पेरिस में वेकेशन एंजॉय कर रही सैयारा एक्ट्रेस अनीत पड्डा, क्यूट फोटोज हो रहीं वायरल
बॉलीवुड
7 Photos
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
बॉलीवुड
10 Photos
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर से बनाती हैं दीवाना
बॉलीवुड
7 Photos
नेटवर्थ के मामले में बॉलीवुड की 'धुरंधर' एक्ट्रेस कौन? कमाई में पतियों को छोड़ चुकी हैं पीछे
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
महाराष्ट्र
मुंबई: कांग्रेस पर भड़की सपा, 'सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं', अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
क्रिकेट
शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? BCCI ने जारी किया हेल्थ अपडेट
बॉलीवुड
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, पीएम नरेंद्र मोदी के छुए पैर
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion