कितने पढ़े लिखे हैं फरहान अख्तर? एक्टिंग के साथ करते हैं ये काम

कितने पढ़े लिखे हैं फरहान अख्तर? एक्टिंग के साथ करते हैं ये काम

Farhan Akhtar Education: फरहान अख्तर बॉलीवुड का जाना माना चेहरा हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि फरहान ने अपनी पढ़ाई कहां से की और एक्टिंग के साथ वो और कौन सा काम करते है? आइए जानते है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Nov 2025 03:16 PM (IST)
Farhan Akhtar Education: फरहान अख्तर बॉलीवुड का जाना माना चेहरा हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि फरहान ने अपनी पढ़ाई कहां से की और एक्टिंग के साथ वो और कौन सा काम करते है? आइए जानते है.

फरहान अख्तर बॉलीवुड में अपने टैलेंट की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई को लेकर फैन्स के मन में हमेशा एक सवाल रहता है आखिर फरहान की एजुकेशन कितनी है? एक्टिंग, डायरेक्शन और राइटिंग…हर फील्ड में कमाल करने वाले फरहान की स्टडी बैकग्राउंड भी उतनी ही चर्चा में रहती है. दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने अपने करियर के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी. इसी बीच जानिए, उन्होंने कहां तक पढ़ाई की और कैसे उनका करियर एक अलग मोड़ ले गया.

1/7
फरहान अख्तर का जन्म मुंबई के एक ईरानी-मुस्लिम परिवार में जावेद अख्तर के घर हुआ.
फरहान अख्तर का जन्म मुंबई के एक ईरानी-मुस्लिम परिवार में जावेद अख्तर के घर हुआ.
2/7
उन्होंने अपनी स्कूलिंग जुहू के मानिक जी कूपर स्कूल में पूरी की.
उन्होंने अपनी स्कूलिंग जुहू के मानिक जी कूपर स्कूल में पूरी की.
3/7
इसके बाद उन्होंने कामर्स में डिग्री के लिए एचआर कॉलेज में एडमिशन लिया.
इसके बाद उन्होंने कामर्स में डिग्री के लिए एचआर कॉलेज में एडमिशन लिया.
4/7
फरहान ने अपना करियर बनने के लिए पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी. जब उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत करने की ठानी तब वे ग्रेजुएशन के दूसरे साल में थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई छोड़कर अपने करियर पर फोकस किया और इस मुकाम पर हैं.
फरहान ने अपना करियर बनने के लिए पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी. जब उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत करने की ठानी तब वे ग्रेजुएशन के दूसरे साल में थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई छोड़कर अपने करियर पर फोकस किया और इस मुकाम पर हैं.
5/7
फरहान अख्तर ने अपने करियर की शुरूआत 1991 में 'लम्हे' से सह-निर्देशक के रूप में की, लेकिन 2001 में 'दिल चाहता है' के साथ निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया.
फरहान अख्तर ने अपने करियर की शुरूआत 1991 में 'लम्हे' से सह-निर्देशक के रूप में की, लेकिन 2001 में 'दिल चाहता है' के साथ निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया.
6/7
इसके बाद 2008 की फिल्म 'रॉक ऑन!!' से एक्टिंग और सिंगिग में कदम रखा.
इसके बाद 2008 की फिल्म 'रॉक ऑन!!' से एक्टिंग और सिंगिग में कदम रखा.
7/7
एक्टिंग के अलावा उन्होंने रितेश सिधवानी के साथ मिलकर अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, जिसके बैनर तले 'रईस', 'दिल धड़कने दो', 'जिंदगी न मिलेगी दोबारा' जैसी फिल्में बनाई, जो जबरदस्त हिट रहीं.
एक्टिंग के अलावा उन्होंने रितेश सिधवानी के साथ मिलकर अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, जिसके बैनर तले 'रईस', 'दिल धड़कने दो', 'जिंदगी न मिलेगी दोबारा' जैसी फिल्में बनाई, जो जबरदस्त हिट रहीं.
Published at : 19 Nov 2025 03:16 PM (IST)
Dil Dhadakne Do Farhan Akhtar Rock On

Embed widget