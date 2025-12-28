एक्सप्लोरर
Ikkis Star Cast Fees: 200 करोड़ी फिल्म के लीड एक्टर को मिले चंद लाख, जानें आखिरी फिल्म के लिए धर्मेंद्र ने ली थी कितनी फीस
Ikkis Star Cast Fees: अगस्त्य नंदा स्टारर फिल्म 'इक्कीस' नए साल पर रिलीज होने जा रही है. ये दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. रिलीज से पहले 'इक्कीस' की स्टार कास्ट की फीस का खुलासा हो गया है.
'इक्कीस' की स्टार कास्ट की फीस का खुलासा हो गया है. इसके मुताबिक किसी भी एक्टर की फीस करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई है. लीड एक्टर को भी लाखों में ही भुगतान किया गया है. वहीं दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को जयदीप अहलावत से भी कम रकम अदा की गई थी.
Published at : 28 Dec 2025 07:02 PM (IST)
