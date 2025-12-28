हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडIkkis Star Cast Fees: 200 करोड़ी फिल्म के लीड एक्टर को मिले चंद लाख, जानें आखिरी फिल्म के लिए धर्मेंद्र ने ली थी कितनी फीस

Ikkis Star Cast Fees: अगस्त्य नंदा स्टारर फिल्म 'इक्कीस' नए साल पर रिलीज होने जा रही है. ये दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. रिलीज से पहले 'इक्कीस' की स्टार कास्ट की फीस का खुलासा हो गया है.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 28 Dec 2025 07:16 PM (IST)
'इक्कीस' की स्टार कास्ट की फीस का खुलासा हो गया है. इसके मुताबिक किसी भी एक्टर की फीस करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई है. लीड एक्टर को भी लाखों में ही भुगतान किया गया है. वहीं दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को जयदीप अहलावत से भी कम रकम अदा की गई थी.

'इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को थिएटर्स में दस्तक देने जा रही है. इस फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है.
ये एक वॉर बेस्ड फिल्म है जो परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की कहानी दिखाती है. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपए है.
Published at : 28 Dec 2025 07:02 PM (IST)
