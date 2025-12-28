हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडइशिता दत्ता ने सेलिब्रेट किया बेटी वेदा का अन्नप्राशन, पारंपरिक बंगाली रिचुअल्स से होस्ट की सेरेमनी

Ishita Dutta Daughter's Anna Prashan: इशिता दत्ता ने अपनी बेटी वेदा का अन्नप्राशन संस्कार पारंपरिक बंगाली रीती-रिवाजों के साथ सेलिब्रेट किया. इसकी झलकियां उन्होंने फैंस के साथ भी शेयर की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Dec 2025 06:06 PM (IST)
इशिता दत्ता और वत्सल सेठ शोबिज इंडस्ट्री के जाने–माने कपल हैं. भले दोनों को कम ही फिल्मों में देखा जाता है लेकिन सोशल मीडिया पर कपल काफी है. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी बेटी वेदा का अन्न प्रशान सेरेमनी सेलिब्रेट किया जिसकी तस्वीरें वायरल हैं.

इशिता दत्ता और वत्सल सेठ की जोड़ी को फैंस खूब प्यार देते हैं. इसी साल 10 जून को कपाल ने अपनी वेदा का इस दुनिया में वेलकम किया. अब 6 महीने बाद कपल अपनी लाडली का अन्नप्राशन सेलिब्रेट कर रहे हैं.
कपल ने पारंपरिक बंगाली रीति-रिवाजों से अन्नप्राशन सेलिब्रेट किया. इस दौरान उनका पूरा परिवार मौजूद रहा. अब कपल के इस स्पेशल डे की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है.
Ishita Dutta Vatsal Seth

बॉलीवुड फोटो गैलरी

