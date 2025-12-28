एक्सप्लोरर
इशिता दत्ता ने सेलिब्रेट किया बेटी वेदा का अन्नप्राशन, पारंपरिक बंगाली रिचुअल्स से होस्ट की सेरेमनी
Ishita Dutta Daughter's Anna Prashan: इशिता दत्ता ने अपनी बेटी वेदा का अन्नप्राशन संस्कार पारंपरिक बंगाली रीती-रिवाजों के साथ सेलिब्रेट किया. इसकी झलकियां उन्होंने फैंस के साथ भी शेयर की.
इशिता दत्ता और वत्सल सेठ शोबिज इंडस्ट्री के जाने–माने कपल हैं. भले दोनों को कम ही फिल्मों में देखा जाता है लेकिन सोशल मीडिया पर कपल काफी है. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी बेटी वेदा का अन्न प्रशान सेरेमनी सेलिब्रेट किया जिसकी तस्वीरें वायरल हैं.
Published at : 28 Dec 2025 06:06 PM (IST)
