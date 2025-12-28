एक्सप्लोरर
कंगना रनौत ने पूरे किए 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, तस्वीरें शेयर कर बोलीं- '10 साल से ज्यादा का सफर रहा'
Kangana Ranaut Completes 12 Jyotirlinga: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पूरे कर लिए हैं. एक्ट्रेस ने आखिरी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए अपनी तस्वीरें भी शेयर की हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने साल 2025 के आखिरी दिन आस्था और भक्ति के नाम कर दिए हैं. एक्ट्रेस ने 12 ज्योतिर्लिंगों ते दर्शन पूरे कर लिए हैं. कंगना ने हाल ही में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हुए अपनी तस्वीरें शेयर की हैं और इस ज्योतिर्लिंग की अहमियत भी बताई है.
Published at : 28 Dec 2025 04:17 PM (IST)
