हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकंगना रनौत ने पूरे किए 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, तस्वीरें शेयर कर बोलीं- '10 साल से ज्यादा का सफर रहा'

कंगना रनौत ने पूरे किए 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, तस्वीरें शेयर कर बोलीं- '10 साल से ज्यादा का सफर रहा'

Kangana Ranaut Completes 12 Jyotirlinga: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पूरे कर लिए हैं. एक्ट्रेस ने आखिरी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए अपनी तस्वीरें भी शेयर की हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 28 Dec 2025 04:46 PM (IST)
Kangana Ranaut Completes 12 Jyotirlinga: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पूरे कर लिए हैं. एक्ट्रेस ने आखिरी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए अपनी तस्वीरें भी शेयर की हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने साल 2025 के आखिरी दिन आस्था और भक्ति के नाम कर दिए हैं. एक्ट्रेस ने 12 ज्योतिर्लिंगों ते दर्शन पूरे कर लिए हैं. कंगना ने हाल ही में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हुए अपनी तस्वीरें शेयर की हैं और इस ज्योतिर्लिंग की अहमियत भी बताई है.

1/7
कंगना रनौत ने बीते दिनों लगातार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, वासुकी धाम, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और गृहनेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे. अब एक्ट्रेस ने भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ कुल 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा कर ली है.
कंगना रनौत ने बीते दिनों लगातार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, वासुकी धाम, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और गृहनेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे. अब एक्ट्रेस ने भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ कुल 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा कर ली है.
2/7
एक्ट्रेस आज (28 दिसंबर) भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का आशीर्वाद लेने पहुंची थीं. इसकी तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
एक्ट्रेस आज (28 दिसंबर) भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का आशीर्वाद लेने पहुंची थीं. इसकी तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
Published at : 28 Dec 2025 04:17 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Jyotirlinga Bheema Shankar Jyotirlinga

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Watch: 'तूने ऐसा कहा कैसे', सऊदी में एयरपोर्ट पर भिड़ीं PIA की दो एयर होस्टेज, वायरल वीडियो ने कराई पाकिस्तान की फजीहत
'तूने ऐसा कहा कैसे', एयरपोर्ट पर भिड़ीं PIA की दो एयर होस्टेज, वायरल VIDEO ने कराई PAK की फजीहत
महाराष्ट्र
'राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी...', दिग्विजय सिंह के BJP-RSS वाले बयान पर क्या बोले नितेश राणे?
'राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी...', दिग्विजय सिंह के BJP-RSS वाले बयान पर क्या बोले नितेश राणे?
साउथ सिनेमा
थलापति विजय ने नम आंखों से दी एक्टिंग करियर को विदाई, बोले- 'मेरी आखिरी फिल्म दर्दनाक है'
थलापति विजय ने एक्टिंग करियर को कहा अलविदा, बोले- 'आखिरी फिल्म दर्दनाक है'
इंडिया
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Salman Khan Birthday: वह अभिनेता जिसने 'ढोल-शलो' और 'एब्स' का ट्रेंड सेट किया | बॉडीबिल्डिंग का Evolution
Salman Khan Birthday Special: डायलॉग्स जिन्होंने बनाए इंटरनेट के सबसे मजेदार मेम्स | सलमान खान का 60वां जन्मदिन
Naveen Kaushik Interview: क्या Animal और Dhurandhar जैसी फिल्मों से होता है Violence Promote?
Christmas 2025: जरूर देखने लायक फिल्म्स! 'मेरी क्रिसमस', 'होम अलोन' और अन्य पसंदीदा फिल्म्स
Bareilly Breaking: धर्म के नाम पर गुंडागर्दी! हिन्दू संगठनों ने मचाया उत्पात | ABP News | UP

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Watch: 'तूने ऐसा कहा कैसे', सऊदी में एयरपोर्ट पर भिड़ीं PIA की दो एयर होस्टेज, वायरल वीडियो ने कराई पाकिस्तान की फजीहत
'तूने ऐसा कहा कैसे', एयरपोर्ट पर भिड़ीं PIA की दो एयर होस्टेज, वायरल VIDEO ने कराई PAK की फजीहत
महाराष्ट्र
'राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी...', दिग्विजय सिंह के BJP-RSS वाले बयान पर क्या बोले नितेश राणे?
'राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी...', दिग्विजय सिंह के BJP-RSS वाले बयान पर क्या बोले नितेश राणे?
साउथ सिनेमा
थलापति विजय ने नम आंखों से दी एक्टिंग करियर को विदाई, बोले- 'मेरी आखिरी फिल्म दर्दनाक है'
थलापति विजय ने एक्टिंग करियर को कहा अलविदा, बोले- 'आखिरी फिल्म दर्दनाक है'
इंडिया
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
क्रिकेट
Year Ender 2025: इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भारत के 5 क्रिकेटर, लिस्ट में सभी हैरान करने वाले नाम
इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भारत के 5 क्रिकेटर, लिस्ट में सभी हैरान करने वाले नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
इंडिया
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
ट्रेंडिंग
शख्स ने खेला रियल लाइफ GTA! प्लेन से रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा, फिर यूं किया टेकऑफ- वीडियो वायरल
शख्स ने खेला रियल लाइफ GTA! प्लेन से रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा, फिर यूं किया टेकऑफ- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget