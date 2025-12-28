'एवेंजर्स डूम्सडे' से 'ड्यून 3' तक, 2026 में रिलीज होंगी ये धमाकेदार हॉलीवुड फिल्में

मार्वल की 'एवेंजर्स: डूम्सडे' को 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है. इस फिल्म में MCU के कई सुपरहीरो साथ नजर आएंगे. कहा जा रहा है कि इस बार कहानी पहले से ज्यादा डार्क और गंभीर होगी. फिल्म की कहानी को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन टीजर में क्रिस इवांस का कैप्टन अमेरिका (स्टीव रोजर्स) के रूप में लौटना देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए. इस फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस हेम्सवर्थ, वनेसा किर्बी, एंथनी मैकी, सेबेस्टियन स्टैन, लेटिशिया राइट और पॉल रुड भी अपने-अपने किरदारों में नजर आएंगे.