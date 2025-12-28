हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'एवेंजर्स डूम्सडे' से 'ड्यून 3' तक, 2026 में रिलीज होंगी ये धमाकेदार हॉलीवुड फिल्में

Upcoming Hollywood Films 2026: साल 2026 हॉलीवुड की रोमांचक फिल्मों से भरा होने वाला है. आज हम आपके लिए 5 ऐसी फिल्में लेकर आए हैं, जिनका दर्शक लंबे टाइम से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Dec 2025 04:22 PM (IST)
साल 2026 हॉलीवुड फिल्म लवर्स के लिए बेहद खास होने वाला हैं. इस साल कई बड़ी फिल्मों और फेमस फ्रेंचाइजी की रिलीज होने वाली हैं सुपरहीरो से लेकर साइंस-फिक्शन तक, ये पांच फिल्में सबसे ज्यादा इंतजार वाली हैं. आइए जानते हैं कौन कौन सी फिल्में इस लिस्ट में शामिल हैं.

मार्वल की 'एवेंजर्स: डूम्सडे' को 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है. इस फिल्म में MCU के कई सुपरहीरो साथ नजर आएंगे. कहा जा रहा है कि इस बार कहानी पहले से ज्यादा डार्क और गंभीर होगी. फिल्म की कहानी को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन टीजर में क्रिस इवांस का कैप्टन अमेरिका (स्टीव रोजर्स) के रूप में लौटना देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए. इस फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस हेम्सवर्थ, वनेसा किर्बी, एंथनी मैकी, सेबेस्टियन स्टैन, लेटिशिया राइट और पॉल रुड भी अपने-अपने किरदारों में नजर आएंगे.
मार्वल स्टूडियो की 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' पीटर पार्कर की कहानी में एक नया चैप्टर जोड़ने वाली है. इस फिल्म में टॉम हॉलैंड एक बार फिर स्पाइडर-मैन के रोल में नजर आएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नो वे होम के बाद अब कहानी एक ज्यादा सिंपल और रियल वर्ल्ड में आगे बढ़ेगी. वहीं, जेंडया के भी MJ के किरदार में वापसी करने की उम्मीद है. इस फिल्म का निर्देशन डेस्टिन डेनियल क्रेटन करेंगे.
Published at : 28 Dec 2025 04:22 PM (IST)
Tags :
HollyWood Spider-Man: Brand New Day Avengers: Doomsday Dune: Part Three

