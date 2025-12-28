हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सलमान खान की बर्थडे पार्टी में सितारों का जमावड़ा, शिल्पा शेट्टी से लेकर रितेश देशमुख तक कई सितारे आए नजर

सलमान खान की बर्थडे पार्टी में सितारों का जमावड़ा, शिल्पा शेट्टी से लेकर रितेश देशमुख तक कई सितारे आए नजर

Salman Khan Birthday Party Celebration: बॉलीवुड के भाईजान ने कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर उन्होंने बीती रात अपने फॉर्महाउस पर पार्टी रखी, जहां कोई सेलेब्स पहुंचे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Dec 2025 10:44 AM (IST)
Salman Khan Birthday Party Celebration: बॉलीवुड के भाईजान ने कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर उन्होंने बीती रात अपने फॉर्महाउस पर पार्टी रखी, जहां कोई सेलेब्स पहुंचे.

सुपरस्टार सलमान खान ने बीती रात 27 दिसंबर को अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर उनके फार्महाउस पर एक शानदार पार्टी रखी गई, जहां उनके करीबी दोस्त और घरवालों का आना हुआ. जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हैं.

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने बीती रात अपने फर्म पर ग्रैंड पटरी रखी. इस दौरान वो साइकिल से एंट्री लेते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने बीती रात अपने फर्म पर ग्रैंड पटरी रखी. इस दौरान वो साइकिल से एंट्री लेते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के साथ सलमान के फार्म उनके जन्मदिन के जश्न में शामिल होने पहुंची.
एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के साथ सलमान के फार्म उनके जन्मदिन के जश्न में शामिल होने पहुंची.
Published at : 28 Dec 2025 10:44 AM (IST)
Riteish Deshmukh Shilpa Shetty SALMAN KHAN

