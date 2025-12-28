एक्सप्लोरर
सलमान खान की बर्थडे पार्टी में सितारों का जमावड़ा, शिल्पा शेट्टी से लेकर रितेश देशमुख तक कई सितारे आए नजर
Salman Khan Birthday Party Celebration: बॉलीवुड के भाईजान ने कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर उन्होंने बीती रात अपने फॉर्महाउस पर पार्टी रखी, जहां कोई सेलेब्स पहुंचे.
सुपरस्टार सलमान खान ने बीती रात 27 दिसंबर को अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर उनके फार्महाउस पर एक शानदार पार्टी रखी गई, जहां उनके करीबी दोस्त और घरवालों का आना हुआ. जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हैं.
Published at : 28 Dec 2025 10:44 AM (IST)
