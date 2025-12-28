2026 होगा हॉलीवुड फिल्मों के फैंस के लिए बेहद खास, स्पाइडर-मैन भी आ रहा है और 'जुमांजी' भी

हॉलीवुड हमेशा अपनी ग्रैंड फिल्म्स और ब्लॉकबस्टर रिलीज के लिए जाना जाता है. 2026 भी ऐसा ही साल होने वाला है. इस साल लोगों को थ्रिल, हॉरर, साइंस‑फिक्शन, सुपरहीरो एडवेंचर और एनिमेशन की भरमार देखने को मिलेगी. आइए जानते हैं साल 2026 में आने वाली सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्मों के बारे में और देखें कौन‑सी फिल्म कब धमाका करने वाली हैं.