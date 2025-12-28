रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का दबदबा बॉक्स ऑफिस पर अब भी कायम है. सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने 23 दिनों में ही वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1031.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ ये साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्म बन गई है.