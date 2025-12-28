हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Year Ender 2025: 'धुरंधर' समेत इन फिल्मों ने भी वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर छापे खूब नोट, देखें टॉप 10 की लिस्ट

Year Ender 2025: 'धुरंधर' समेत इन फिल्मों ने भी वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर छापे खूब नोट, देखें टॉप 10 की लिस्ट

Year Ender 2025: साल 2025 में कई भारतीय फिल्मों ने दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. हम आपको इस साल वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 10 फिल्मों की लिस्ट दे रहे हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 28 Dec 2025 10:22 PM (IST)
Year Ender 2025: साल 2025 में कई भारतीय फिल्मों ने दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. हम आपको इस साल वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 10 फिल्मों की लिस्ट दे रहे हैं.

बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने मिलकर इस साल कई धांसू फिल्में दी हैं. इनमें से कुछ फिल्मों ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर दमदार कमाई की. इस लिस्ट में 'धुरंधर', कांतारा- चैप्टर 1, छावा से लेकर महावतार नरसिम्हा तक शामिल हैं.

1/10
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का दबदबा बॉक्स ऑफिस पर अब भी कायम है. सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने 23 दिनों में ही वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1031.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ ये साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्म बन गई है.
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का दबदबा बॉक्स ऑफिस पर अब भी कायम है. सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने 23 दिनों में ही वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1031.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ ये साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्म बन गई है.
2/10
वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में 'कांतार- चैप्टर 1' दूसरे नंबर पर है. ऋषभ शेट्टी स्टारर इस फिल्म ने दुनिया भर में 852 करोड़ रुपए का कारोबार किया है.
वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में 'कांतार- चैप्टर 1' दूसरे नंबर पर है. ऋषभ शेट्टी स्टारर इस फिल्म ने दुनिया भर में 852 करोड़ रुपए का कारोबार किया है.
Published at : 28 Dec 2025 09:55 PM (IST)
Chhaava Dhurandhar Kantara- Chapter 1 Year Ender 2025

