गोल्डन पर्ल साड़ी में बला की हसीन लगीं दिशा पाटनी, वायरल फोटोज में देखें खूबसूरती

एक्सप्लोरर
गोल्डन पर्ल साड़ी में बला की हसीन लगीं दिशा पाटनी, वायरल फोटोज में देखें खूबसूरती
Disha Patani New Post: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने आज अपने सोशल मीडिया पर हैंडल पर नया पोस्ट शेयर किया. इसमें एक्ट्रेस गोल्डन साड़ी पहने बला की हसीन लग रही हैं. आप भी देखें खूबसूरत तस्वीरें.
दिशा पाटनी को भले ही कम ही प्रोजेक्ट्स में देखा जाता है लेकिन सोशल मीडिया पर उनके जलवे बरकरार रहते हैं. आज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट तस्वीरों से सबको अपनी खूबसूरती का दीवाना बना लिया है. आप भी देखें एक झलक.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 20 Nov 2025 12:02 PM (IST)
बॉलीवुड
9 Photos
'120 बहादुर' की स्क्रीनिंग में छाईं रेखा और वहीदा रहमान, दिग्गज अभिनेत्रियों ने अपने अंदाज से लूटी महफिल
बॉलीवुड
15 Photos
'120 बहादुर' की स्क्रीनिंग में उमड़ा बॉलीवुड, एक से बढ़कर एक लुक में दिखे सितारे, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है सिंगर शान की पत्नी, कपल ने सेलिब्रेट की 25वीं शादी की सालगिरह
बॉलीवुड
7 Photos
ट्रांसपेरेंट ड्रेस में अवनीत कौर को देख थमी फैंस की सांसे, कर्वी फिगर से नजरें हटाना मुश्किल
बॉलीवुड
7 Photos
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को वीर पहाड़िया ने यूं विश किया बर्थडे
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
बिहार
नीतीश सरकार में BJP, JDU, LJP (R), HAM और RLM से इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, यहां देखें पूरी लिस्ट
इंडिया
घर, जमीन, गाड़ियां... नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की कुल संपत्ति कितनी? जानें कौन ज्यादा अमीर
क्रिकेट
आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले 5 विकेटकीपर कौन, पहले नंबर के खिलाड़ी ने किया है 201 डिसमिसल
Advertisement
बॉलीवुड
9 Photos
'120 बहादुर' की स्क्रीनिंग में छाईं रेखा और वहीदा रहमान, दिग्गज अभिनेत्रियों ने अपने अंदाज से लूटी महफिल
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion