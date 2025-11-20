गोल्डन पर्ल साड़ी में बला की हसीन लगीं दिशा पाटनी, वायरल फोटोज में देखें खूबसूरती

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गोल्डन पर्ल साड़ी में बला की हसीन लगीं दिशा पाटनी, वायरल फोटोज में देखें खूबसूरती

Disha Patani New Post: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने आज अपने सोशल मीडिया पर हैंडल पर नया पोस्ट शेयर किया. इसमें एक्ट्रेस गोल्डन साड़ी पहने बला की हसीन लग रही हैं. आप भी देखें खूबसूरत तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Nov 2025 12:02 PM (IST)
दिशा पाटनी को भले ही कम ही प्रोजेक्ट्स में देखा जाता है लेकिन सोशल मीडिया पर उनके जलवे बरकरार रहते हैं. आज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट तस्वीरों से सबको अपनी खूबसूरती का दीवाना बना लिया है. आप भी देखें एक झलक.

दिशा पाटनी ने हमेशा ही फैंस को अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस से इंप्रेस किया है. पर्दे पर हर बार ही वो अपने किरदार से दर्शकों मन में अपनी अमिट छाप छोड़ जाती हैं.
इसके साथ ही हसीना अपने ग्लैमरस अंदाज और फैशन सेंस को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं. हर बार ही एक्ट्रेस ने अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस को इंप्रेस किया है.
अब एक बार फिर दिशा पाटनी ने अपनी जबरदस्त खूबसूरती से फैंस को दीवाना बनाया है. सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीरें लोगों का ध्यान खींच रही है और सभी उनके इस लुक के कायल हो गए हैं.
वायरल तस्वीरों में दिशा पाटनी ने गोल्डन कलर पर्ल डिजाइन वाली साड़ी कैरी की है. इसके साथ ही उन्होंने मैचिंग ब्लाउज भी कैरी किया है जो उनपर काफी जच रहा है. ओवरऑल हसीना का ये साड़ी लुक काफी रॉयल भी लग रहा है.
इसके साथ एक्ट्रेस ने अपनी ज्वेलरी को भी अच्छा से बैलेंस करते हुए अपना ये ट्रेडीशनल लुक कंप्लीट किया है. फ्लोरल डिजाइन वाले नेकपीस और स्टेटमेंट इयरिंग्स के साथ उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया. इसके साथ ही उन्होंने चूड़ियां भी पहनी हैं जो उनके पूरे लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रहा है.
इतना ही नहीं हसीना ने अपने बालों को भी ट्रेडीशनल हेयर पिन से स्टाइल किया है. उन्होंने अपने बालों की चोटी बनाई है इसके बाद डिजाइनर हेयर क्लिप से अपने बालों को सजाया. एक्ट्रेस की यही बारीक डिटेलिंग उनके पूरे लुक को और भी निखार रहा है.
वर्कफ्रंट की बात करें तो दिशा पाटनी के पास अभी कई बड़े प्रॉजेक्ट्स के लाइनअप किए हुए हैं. एक्ट्रेस अक्षय कुमार के साथ 'वेलकम टू द जंगल' और इमरान हाशमी के साथ 'आवारापन 2' में स्क्रीन शेयर करने वाली हैं.
Published at : 20 Nov 2025 12:02 PM (IST)
Disha Patani Awarapan 2 Welcome To The Jungle

बॉलीवुड फोटो गैलरी

