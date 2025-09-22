हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में दिलजीत का गाना ऐसी मस्ती के बीच हुआ था रिकॉर्ड, आर्यन खान भी थे मौजूद

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में दिलजीत का गाना ऐसी मस्ती के बीच हुआ था रिकॉर्ड, आर्यन खान भी थे मौजूद

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Sep 2025 05:33 PM (IST)
दिलजीत दोसांझ और आर्यन खान अपने नए गाने तेनु की पता की शूटिंग के दौरान कैमरे में कैद हुए. शूटिंग के दौरान दोनों की मस्ती और दोस्ताना बॉन्डिंग के पल दिलजीत ने सोशल मीडिया पर शेयर किए, जो फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रहे हैं.

आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के गाने तेनु की पता की बीटीएस फोटोज सामने आई हैं. इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान इसे गाने वाले दिलजीत दोसांझ और आर्यन खान की बॉन्डिंग और मस्ती के पल कैमरे में कैद हुए हैं.
ये बीटीएस तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस इस जोड़ी के मजेदार अंदाज को देखकर बेहद एक्साइटेड हैं.
आर्यन खान इन दिनों अपनी नई सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को लेकर काफी चर्चा में हैं. इस फिल्म के जरिए वह अपनी राइटिंग और डायरेक्टिंग का नया पहलू दिखा रहे हैं और फैंस को उनसे काफी उम्मीदें हैं.
फैंस सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों पर खूब रिएक्शन दे रहे हैं और दोनों की केमिस्ट्री की तारीफ कर रहे हैं. दिलजीत और आर्यन के पल दिखाते हैं कि सेट पर काम के साथ-साथ मस्ती और बॉन्डिंग भी कितनी अहम होती है.
इस गाने को यूट्यूब और म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा सकता है, जबकि सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
दिलजीत ने अपने सिग्नेचर स्टाइल में सफेद पगड़ी औरफुल स्लीव टी-शर्ट पहनी है. साथ में जीन्स और हेडफोन्स लगाए हुए हैं. वहीं आर्यन ने एक सादा सफेद टी-शर्ट और जीन्स पहन रखी है.
द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. सीरीज में लक्ष्य, राघव जुयाल और बॉबी देओल की तिकड़ी ने कमाल किया है. इसके अलावा, आमिर, शाहरुख और सलमान जैसे स्टार्स के कैमियो से इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई है.
सीरीज में बॉलीवुड से जुड़े अलग-अलग वाकयों को मजेदार तरीके से दिखाया गया है. रणवीर सिंह, रणबीर कपूर और करण जौहर भी सीरीज में दिखे हैं.
Published at : 22 Sep 2025 05:33 PM (IST)
Embed widget