'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में दिलजीत का गाना ऐसी मस्ती के बीच हुआ था रिकॉर्ड, आर्यन खान भी थे मौजूद
Diljit-Aryan Khan Fun Moments: अपने नए गाने तेनु की पता की शूटिंग के दौरान, दिलजीत दोसांझ ने आर्यन खान के साथ कुछ बीटीएस तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में दोनों की बॉन्डिंग दिखाई दे रही है.
दिलजीत दोसांझ और आर्यन खान अपने नए गाने तेनु की पता की शूटिंग के दौरान कैमरे में कैद हुए. शूटिंग के दौरान दोनों की मस्ती और दोस्ताना बॉन्डिंग के पल दिलजीत ने सोशल मीडिया पर शेयर किए, जो फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रहे हैं.
Published at : 22 Sep 2025 05:33 PM (IST)
बॉलीवुड
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में दिलजीत का गाना ऐसी मस्ती के बीच हुआ था रिकॉर्ड, आर्यन खान भी थे मौजूद
