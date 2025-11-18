एक्सप्लोरर
Dhurandhar Trailer Launch: सूट-बूट में रणवीर का दिखा किलर लुक, सारा अर्जुन ने व्हाइट सूट में बिखेरा जलवा, देखें बाकी स्टार्स का लुक
Dhurandhar Trailer Launch: फिल्म 'धुरंधर' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में संजय दत्त को छोड़कर पूरी स्टारकास्ट पहुंची. सभी को स्टाइलिश लुक में देखा गया. नीचे देखिए तस्वीरें....
बॉलीवुड के डैशिंग स्टार रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर चर्चा में हैं. जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इसे एक ग्रैंड इवेंट में लॉन्च किया गया. जिसमें पूरी स्टारकास्ट पहुंची. नीचे देखिए तस्वीरें....
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 18 Nov 2025 03:40 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
सूट-बूट में रणवीर का दिखा किलर लुक, सारा ने व्हाइट सूट में बिखेरा जलवा, देखें तस्वीरेंं
बॉलीवुड
7 Photos
किस स्कूल में पढ़ते हैं शाहरुख खान के छोटे बेटे अबराम, जानें फीस से लेकर उनके बारे में सब कुछ
बॉलीवुड
7 Photos
वेडिंग सीजन में तनीषा मुखर्जी का ये लुक ब्राइड टू बी के लिए है परफेक्ट, लहंगे में लगीं बला की खूबसूरत
बॉलीवुड
7 Photos
'महेश बाबू-पृथ्वीराज जैसे लेजेंड के साथ काम करना बड़ी बात', प्रियंका चोपड़ा ने वाराणसी एक्टर्स संग शेयर की सेल्फी
बॉलीवुड
7 Photos
विंटर लुक में दिखना है स्टाइलिश और गॉर्जियस, तो इन हसीनाओं की तरह कैरी करें लॉन्ग कोट
बॉलीवुड
7 Photos
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ फेम अन्या सिंह ने एयरपोर्ट पर दिखाया जलवा, कूल लुक में खूब दिए पोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर पर फहराया जाएगा केसरिया रंग का ध्वज, सूर्य के साथ होंगे ये खास प्रतीक चिन्ह
इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बॉलीवुड
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
विश्व
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
सूट-बूट में रणवीर का दिखा किलर लुक, सारा ने व्हाइट सूट में बिखेरा जलवा, देखें तस्वीरेंं
बॉलीवुड
7 Photos
किस स्कूल में पढ़ते हैं शाहरुख खान के छोटे बेटे अबराम, जानें फीस से लेकर उनके बारे में सब कुछ
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion