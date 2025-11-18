हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडDhurandhar Trailer Launch: सूट-बूट में रणवीर का दिखा किलर लुक, सारा अर्जुन ने व्हाइट सूट में बिखेरा जलवा, देखें बाकी स्टार्स का लुक

Dhurandhar Trailer Launch: सूट-बूट में रणवीर का दिखा किलर लुक, सारा अर्जुन ने व्हाइट सूट में बिखेरा जलवा, देखें बाकी स्टार्स का लुक

Dhurandhar Trailer Launch: फिल्म 'धुरंधर' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में संजय दत्त को छोड़कर पूरी स्टारकास्ट पहुंची. सभी को स्टाइलिश लुक में देखा गया. नीचे देखिए तस्वीरें....

By : सखी चौधरी  | Updated at : 18 Nov 2025 03:40 PM (IST)
Dhurandhar Trailer Launch: फिल्म 'धुरंधर' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में संजय दत्त को छोड़कर पूरी स्टारकास्ट पहुंची. सभी को स्टाइलिश लुक में देखा गया. नीचे देखिए तस्वीरें....

बॉलीवुड के डैशिंग स्टार रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर चर्चा में हैं. जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इसे एक ग्रैंड इवेंट में लॉन्च किया गया. जिसमें पूरी स्टारकास्ट पहुंची. नीचे देखिए तस्वीरें....

1/7
‘धुरंधर’ का ट्रेलर लॉन्च मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट के तहत किया गया. इस इवेंट में पूरी स्टारकास्ट स्टाइलिश लुक में नजर आई.
‘धुरंधर’ का ट्रेलर लॉन्च मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट के तहत किया गया. इस इवेंट में पूरी स्टारकास्ट स्टाइलिश लुक में नजर आई.
2/7
फिल्म में मेन लीड में नजर आने वाले एक्टर रणवीर सिंह ने अपनी हीरोइन सारा अर्जुन के साथ इस दौरान जमकर पोज दिए.
फिल्म में मेन लीड में नजर आने वाले एक्टर रणवीर सिंह ने अपनी हीरोइन सारा अर्जुन के साथ इस दौरान जमकर पोज दिए.
3/7
रणवीर सिंह अपनी इस मोस्ट अवेटेड फिल्म के इवेंट में ब्लू कलर का सूट पहनकर पहुंचे थे. जिसमें एक्टर बहुत ही डैशिंग लगे.
रणवीर सिंह अपनी इस मोस्ट अवेटेड फिल्म के इवेंट में ब्लू कलर का सूट पहनकर पहुंचे थे. जिसमें एक्टर बहुत ही डैशिंग लगे.
4/7
वहीं फिल्म की हीरोइन सारा अर्जुन व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहने नजर आई. एक्ट्रेस ने इस लुक को सिल्वर ज्वेलरी के साथ कंपलीट किया.
वहीं फिल्म की हीरोइन सारा अर्जुन व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहने नजर आई. एक्ट्रेस ने इस लुक को सिल्वर ज्वेलरी के साथ कंपलीट किया.
5/7
एक्टर अर्जुन रामपाल इस ट्रेलर लॉन्च इवेंट में ब्लैक कलर के सूट में दिखे. उन्होंने आंखों पर काला चश्मा लगाकर लुक पूरा किया.
एक्टर अर्जुन रामपाल इस ट्रेलर लॉन्च इवेंट में ब्लैक कलर के सूट में दिखे. उन्होंने आंखों पर काला चश्मा लगाकर लुक पूरा किया.
6/7
एक्टर आर माधवन फिल्म में एक बेहद अहम किरदार निभा रहे हैं. इस इवेंट में एक्टर भी बन ठनकर पहुंचे थे.
एक्टर आर माधवन फिल्म में एक बेहद अहम किरदार निभा रहे हैं. इस इवेंट में एक्टर भी बन ठनकर पहुंचे थे.
7/7
दिग्गज एक्टर राकेश बेदी भी ऱणवीर सिंह की फिल्म में नजर आएंगे. ऐसे में एक्टर भी ट्रेलर लॉन्च इवेंट का हिस्सा बने.
दिग्गज एक्टर राकेश बेदी भी ऱणवीर सिंह की फिल्म में नजर आएंगे. ऐसे में एक्टर भी ट्रेलर लॉन्च इवेंट का हिस्सा बने.
Published at : 18 Nov 2025 03:40 PM (IST)
Tags :
Bollywood Ranveer SIngh Dhurandhar Sara Arjun

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ayodhya: राम मंदिर पर फहराया जाएगा केसरिया रंग का ध्वज, सूर्य के साथ होंगे ये खास प्रतीक चिन्ह
राम मंदिर पर फहराया जाएगा केसरिया रंग का ध्वज, सूर्य के साथ होंगे ये खास प्रतीक चिन्ह
इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बॉलीवुड
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ayodhya: राम मंदिर पर फहराया जाएगा केसरिया रंग का ध्वज, सूर्य के साथ होंगे ये खास प्रतीक चिन्ह
राम मंदिर पर फहराया जाएगा केसरिया रंग का ध्वज, सूर्य के साथ होंगे ये खास प्रतीक चिन्ह
इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बॉलीवुड
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
क्रिकेट
वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने धुआं-धुआं कर दिया, दोनों पारियों में धमाकेदार बैटिंग; दिल्ली को जिताया
वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने धुआं-धुआं कर दिया, दोनों पारियों में धमाकेदार बैटिंग; दिल्ली को जिताया
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Pregnancy Air Pollution Risk: 400+ AQI में प्रेग्नेंट महिलाएं भूलकर भी न करें ये काम, बच्चे पर पड़ सकता है उल्टा असर
400+ AQI में प्रेग्नेंट महिलाएं भूलकर भी न करें ये काम, बच्चे पर पड़ सकता है उल्टा असर
यूटिलिटी
बहू या बेटी... सास की मौत के बाद किसे मिलेगी ज्वैलरी? जान लें नियम
बहू या बेटी... सास की मौत के बाद किसे मिलेगी ज्वैलरी? जान लें नियम
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
Embed widget