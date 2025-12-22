एक्सप्लोरर
जब ड्रिंक की जगह यामी गौतम ने की थी चाय की डिमांड, लोगों ने एक्ट्रेस को पार्टी से कर दिया बैन!
धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर की वाइफ यामी गौतम ने अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है. बॉलीवुड एक्ट्रेस होने के बाद भी ये हसीना बेहद ही सिंपल जिंदगी जीती है.
यामी गौतम उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिन्हें बॉलीवुड पार्टीज में स्पॉट नहीं किया जाता. उन्हें प्राइवेट रहना और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना बेहद पसंद है. हाल ही में यामी ने इस बारे में खुलासा किया कि वो क्यों किसी बॉलीवुड पार्टी में दिखाई नहीं देतीं.
Published at : 22 Dec 2025 11:17 AM (IST)
Opinion