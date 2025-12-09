एक्सप्लोरर
ISPL इवेंट में पहुंचीं दिग्गज हस्तियां, सलमान खान से ऋतिक रोशन तक का दिखा डैशिंग लुक
Celebrities Spotted At ISPL Event: इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग की शुरुआत आज ऑक्शन से हो चुकी है. इस मौके पर बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ने इस इवेंट में शिरकत की. वहीं सचिन तेंदुलकर भी इवेंट में पहुंचे.
इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग यानी आईएसपीएल इवेंट आज मुंबई में ऑर्गनाइज किया गया. इस मौके पर सलमान खान, सैफ अली खान समेत कई सेलेब्स को स्पॉट किया गया. इस दौरान इन सेलेब्स का स्टाइलिश अंदाज छा गया.
Published at : 09 Dec 2025 10:00 PM (IST)
