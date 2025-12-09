हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडISPL इवेंट में पहुंचीं दिग्गज हस्तियां, सलमान खान से ऋतिक रोशन तक का दिखा डैशिंग लुक

ISPL इवेंट में पहुंचीं दिग्गज हस्तियां, सलमान खान से ऋतिक रोशन तक का दिखा डैशिंग लुक

Celebrities Spotted At ISPL Event: इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग की शुरुआत आज ऑक्शन से हो चुकी है. इस मौके पर बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ने इस इवेंट में शिरकत की. वहीं सचिन तेंदुलकर भी इवेंट में पहुंचे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Dec 2025 10:05 PM (IST)
इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग यानी आईएसपीएल इवेंट आज मुंबई में ऑर्गनाइज किया गया. इस मौके पर सलमान खान, सैफ अली खान समेत कई सेलेब्स को स्पॉट किया गया. इस दौरान इन सेलेब्स का स्टाइलिश अंदाज छा गया.

आईएसपीएल के कोर मेंबर सचिन तेंदुलकर ने आज इस इवेंट में शिरकत की. क्रिकेट के मास्टर को इवेंट पर कैजुअल लुक में देखा गया और अब उनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है.
इसके साथ ही आईएसपीएल के ऑक्शन में कमेटी मेंबर्स सूरज समत और आशीष शेलर को भी देखा गया. पैप्स के सामने इन दिग्गजों ने भी जमकर पोज दिए.
रेड कार्पेट पर आईएसपीएल टीम टाइगर्स ऑफ कोलकाता की को–ओनर अक्षा कंबोज भी पधारीं. इस खास मौके पर उन्होंने अपने पिंक शर्ट को रेड कलर के ब्लेजर के साथ कैरी किया जिसमें उनका लुक काफी क्लासी लग रहा था.
अक्षा कंबोज के अलावा टाइगर्स ऑफ कोलकाता के ओनर सैफ अली खान भी ऑक्शन में पहुंचे. पैप्स के सामने उन्होंने भी कई पोज दिए. डेनिम जिंस और ब्लेजर में उनका ये क्लासी लुक फैंस को इंप्रेस कर रहा है.
वहीं दूसरी ओर भाईजान सलमान खान का स्वैग भी देखने लायक था. लूज शर्ट और डेनिम जिंस के साथ गॉगल्स लगाकर एक्टर काफी डैशिंग लग रहे हैं.
बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार को भी आईएसपीएल इवेंट में स्पॉट किया. अपनी श्रीनगर टीम के ऑक्शन पर एक्टर ऑल ब्लैक आउटफिट में पहुंचे. पैप्स ने अपने कैमरे में बखूबी उनके डैशिंग लुक को कैप्चर किया है.
ऋतिक रोशन और अजय देवगन की जोड़ी भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. के फॉर्मल लुक में बॉलीवुड के दो बड़े स्टार्स ने कैमरा के सामने जमकर पोज दिया. दोनों का ही स्टाइल फैंस का दिल जीत रहा है.
Published at : 09 Dec 2025 10:00 PM (IST)
Sachin Tendulkar SALMAN KHAN ISPL Event

