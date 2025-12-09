हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडफ्लेयर गाउन में प्रिंसेस लगीं पलक तिवारी, तस्वीरों पर अटका फैंस का दिल

फ्लेयर गाउन में प्रिंसेस लगीं पलक तिवारी, तस्वीरों पर अटका फैंस का दिल

Palak Tiwari's Flared Gown: पलक तिवारी हमेशा ही अपने ग्लैमरस लुक्स से फैंस का दिल जीत लेती हैं. उनका लेटेस्ट पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो बिल्कुल राजकुमारी लगीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Dec 2025 10:25 PM (IST)
Palak Tiwari's Flared Gown: पलक तिवारी हमेशा ही अपने ग्लैमरस लुक्स से फैंस का दिल जीत लेती हैं. उनका लेटेस्ट पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो बिल्कुल राजकुमारी लगीं.

पलक तिवारी और उनके फैशन सेंस की खूब चर्चे होते हैं. आए दिन हसीना अपने अलग–अलग लुक्स से फैंस को इंप्रेस करती हैं. लेकिन अब उनके लेटेस्ट फोटोज ने ऑडियंस को एक बार फिर एक्ट्रेस का दीवाना बना दिया है.

1/7
पलक तिवारी सोशल मीडिया पर हमेशा ही अपने स्टाइलिश लुक्स से बवाल काटती हैं. फैशन और स्टाइल के मामले में हसीना का कोई जवाब ही नहीं है. उनका हर एक आउटफिट स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है.
पलक तिवारी सोशल मीडिया पर हमेशा ही अपने स्टाइलिश लुक्स से बवाल काटती हैं. फैशन और स्टाइल के मामले में हसीना का कोई जवाब ही नहीं है. उनका हर एक आउटफिट स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है.
2/7
कई बार पलक तिवारी अपने स्टाइल से फैशन से फैंस का दिल जीत चुकी हैं. हर बार फैंस भी उनके एक झलक को बेकरार रहते हैं और उनके पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं. एक्ट्रेस के पोस्ट शेयर करने के महज चंद मिनटों में ही वो वायरल हो जाता है.
कई बार पलक तिवारी अपने स्टाइल से फैशन से फैंस का दिल जीत चुकी हैं. हर बार फैंस भी उनके एक झलक को बेकरार रहते हैं और उनके पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं. एक्ट्रेस के पोस्ट शेयर करने के महज चंद मिनटों में ही वो वायरल हो जाता है.
3/7
अब पलक तिवारी ने अपने लेटेस्ट पोस्ट से सोशल मीडिया पर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस आउटफिट में एक्ट्रेस की खूबसूरती देख आप भी नजरें नहीं हटा पाएंगे. कोई भी अदाकारा का ये लुक देख इनपर लट्टू हो जाएगा.
अब पलक तिवारी ने अपने लेटेस्ट पोस्ट से सोशल मीडिया पर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस आउटफिट में एक्ट्रेस की खूबसूरती देख आप भी नजरें नहीं हटा पाएंगे. कोई भी अदाकारा का ये लुक देख इनपर लट्टू हो जाएगा.
4/7
सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के इस लुक के चर्चे शुरू हो गए हैं. फैंस ने भी इसपर लाइक्स और कॉमेंट्स की बरसात शुरू कर दी है. एक बार फिर फैंस अपनी फेवरेट एक्ट्रेस की खूबसूरती देख उनके मुरीद हो गए हैं.
सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के इस लुक के चर्चे शुरू हो गए हैं. फैंस ने भी इसपर लाइक्स और कॉमेंट्स की बरसात शुरू कर दी है. एक बार फिर फैंस अपनी फेवरेट एक्ट्रेस की खूबसूरती देख उनके मुरीद हो गए हैं.
5/7
वायरल पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि हसीना ने बहुत सुंदर फ्लेयर गाउन कैरी किया है. इसमें काफी बड़े फ्लोरल प्रिंट है जो गाउन की खूबसूरती को और भी बढ़ता है. इसका अपर पार्ट बॉडी हगिंग हैं तो वहीं आउटफिट के लोअर पार्ट में खूबसूरत सा फ्लेयर देखने को मिलता है.
वायरल पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि हसीना ने बहुत सुंदर फ्लेयर गाउन कैरी किया है. इसमें काफी बड़े फ्लोरल प्रिंट है जो गाउन की खूबसूरती को और भी बढ़ता है. इसका अपर पार्ट बॉडी हगिंग हैं तो वहीं आउटफिट के लोअर पार्ट में खूबसूरत सा फ्लेयर देखने को मिलता है.
6/7
अलग–अलग पोज देते हुए एक्ट्रेस ने अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों को देख पलक तिवारी किसी डिज्नी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही हैं. ये आउटफिट उनपर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है.
अलग–अलग पोज देते हुए एक्ट्रेस ने अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों को देख पलक तिवारी किसी डिज्नी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही हैं. ये आउटफिट उनपर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है.
7/7
सॉफ्ट पिंकीश मेकअप और मेसी बन उनके इस लुक के साथ मैच कर रहा है. वहीं स्टेटमेंट ब्लैक इयरिंग्स भी इस आउटफिट के लिए परफेक्ट चॉइस है.
सॉफ्ट पिंकीश मेकअप और मेसी बन उनके इस लुक के साथ मैच कर रहा है. वहीं स्टेटमेंट ब्लैक इयरिंग्स भी इस आउटफिट के लिए परफेक्ट चॉइस है.
Published at : 09 Dec 2025 10:15 PM (IST)
Tags :
Palak Tiwari Palak Tiwari Photos

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी की लंदन में बेइज्जती! पुलिस ने कार की ली तलाशी, जानें क्या है मामला
पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी की लंदन में बेइज्जती! पुलिस ने कार की ली तलाशी, जानें क्या है मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोडीन कफ सिरप मामले में एक्शन में योगी सरकार, SIT गठित, ये 3 अफसर करेंगे जांच
कोडीन कफ सिरप मामले में एक्शन में योगी सरकार, SIT गठित, ये 3 अफसर करेंगे जांच
क्रिकेट
जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी से यूपी के आकिब खान तक, 5 अनकैप्ड तेज गेंदबाज जो IPL ऑक्शन में बन सकते हैं करोड़पति
जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी से यूपी के आकिब खान तक, 5 अनकैप्ड तेज गेंदबाज जो IPL ऑक्शन में बन सकते हैं करोड़पति
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 12: 'तेरे इश्क में' ने वसूला बजट, फिर भी हिट होने के लिए कमाने होंगे इतने करोड़
'तेरे इश्क में' ने वसूला बजट, फिर भी हिट होने के लिए कमाने होंगे इतने करोड़
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

UP Election 2027: सदन में अखिलेश..27 पर फोकस विशेष | CM Yogi | Akhilesh| Bharat Ki Baat with Pratima
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी विवाद बढ़ा… चुनाव आयोग पर उठ रहे बड़े सवाल! | Seedha Sawal | ABP News
ABP Report: इंडिगो कोहराम का असली सच! | Indigo Flight Crisis | Viral Video | ABP News
Parliament Vande Mataram Debate: राष्ट्रगीत वाले विवाद का असली विलेन कौन? | Mahadangal
Goa Night Club fire Case: अग्निकांड के विलेन, बड़ा खुलासा...बड़ा एक्शन |ABP News | Khabar Gawah Hai

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी की लंदन में बेइज्जती! पुलिस ने कार की ली तलाशी, जानें क्या है मामला
पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी की लंदन में बेइज्जती! पुलिस ने कार की ली तलाशी, जानें क्या है मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोडीन कफ सिरप मामले में एक्शन में योगी सरकार, SIT गठित, ये 3 अफसर करेंगे जांच
कोडीन कफ सिरप मामले में एक्शन में योगी सरकार, SIT गठित, ये 3 अफसर करेंगे जांच
क्रिकेट
जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी से यूपी के आकिब खान तक, 5 अनकैप्ड तेज गेंदबाज जो IPL ऑक्शन में बन सकते हैं करोड़पति
जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी से यूपी के आकिब खान तक, 5 अनकैप्ड तेज गेंदबाज जो IPL ऑक्शन में बन सकते हैं करोड़पति
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 12: 'तेरे इश्क में' ने वसूला बजट, फिर भी हिट होने के लिए कमाने होंगे इतने करोड़
'तेरे इश्क में' ने वसूला बजट, फिर भी हिट होने के लिए कमाने होंगे इतने करोड़
बिहार
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
जनरल नॉलेज
Mobile Call Process: मोबाइल पर कैसे आता है किसी का फोन? टॉवर से लेकर हेलो तक, जाने पूरी जर्नी
मोबाइल पर कैसे आता है किसी का फोन? टॉवर से लेकर हेलो तक, जाने पूरी जर्नी
हेल्थ
Kidney Disease Skin Signs: ड्राई या इची हो रही स्किन तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना डैमेज हो जाएगी आपकी किडनी
ड्राई या इची हो रही स्किन तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना डैमेज हो जाएगी आपकी किडनी
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget