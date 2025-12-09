एक्सप्लोरर
फ्लेयर गाउन में प्रिंसेस लगीं पलक तिवारी, तस्वीरों पर अटका फैंस का दिल
Palak Tiwari's Flared Gown: पलक तिवारी हमेशा ही अपने ग्लैमरस लुक्स से फैंस का दिल जीत लेती हैं. उनका लेटेस्ट पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो बिल्कुल राजकुमारी लगीं.
पलक तिवारी और उनके फैशन सेंस की खूब चर्चे होते हैं. आए दिन हसीना अपने अलग–अलग लुक्स से फैंस को इंप्रेस करती हैं. लेकिन अब उनके लेटेस्ट फोटोज ने ऑडियंस को एक बार फिर एक्ट्रेस का दीवाना बना दिया है.
Published at : 09 Dec 2025 10:15 PM (IST)
Tags :Palak Tiwari Palak Tiwari Photos
