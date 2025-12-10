हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'कभी ना कहने का प्रिविलेज नहीं था', बॉलीवुड में अपने फ्लॉप्स को लेकर बोलीं प्रियंका चोपड़ा

'कभी ना कहने का प्रिविलेज नहीं था', बॉलीवुड में अपने फ्लॉप्स को लेकर बोलीं प्रियंका चोपड़ा

Priyanka Chopra On Her Bollywood Journey: प्रियंका चोपड़ा करियर के साथ अपनी बेबाकी को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर के टफ फेज को लेकर बात की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Dec 2025 08:10 AM (IST)
Priyanka Chopra On Her Bollywood Journey: प्रियंका चोपड़ा करियर के साथ अपनी बेबाकी को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर के टफ फेज को लेकर बात की.

ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अपने करियर में उन्होंने कई उतार–चढ़ाव देखे हैं. लेकिन अब अपनी मेहनत से वो दुनियाभर में अपना डंका बजा रही हैं. हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड में अपने टफ फेज को लेकर बात की.

प्रियंका चोपड़ा आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बड़े नामों में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर में काफी बुरा वक्त देखा लेकिन हार न मानकर उन्होंने सभी मुश्किलों का सामना किया. अब बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक उनके नाम के चर्चे होते हैं.
प्रियंका चोपड़ा अब हिट मशीन बन चुकी हैं. लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें कई फ्लॉप फिल्मों का भी सामना करना पड़ा. हाल ही में अबू धाबी में हुए एक इवेंट में एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में अपनी जर्नी को लेकर बात की और इस टफ फेज का भी खुलासा किया.
हॉलीवुड में पहला ब्रेक मिलने के पहले उन्हें बॉलीवुड में ही काफी मुश्किल सिचुएशंस का सामना करना पड़ा. एक्ट्रेस ने बताया कि एक वक्त ऐसा था जब एक ही साल में उनकी 6 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो गई. एक्ट्रेस ने कहा, 'अचानक उन फिल्मों को कोई और कर रहा था जो मैं करना चाहती थी'.
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि, 'वो वक्त ऐसा था जब मेरा केंद्र मेरी चॉइस नहीं बल्कि मेरा सर्वाइवल बन गई. उस समय मैं यही सोच रही थी कि आगे क्या करना है. जब मैंने शुरुआत की तब मेरे पास ना कहना का प्रिविलेज नहीं था. '
बॉलीवुड में अपने टफ फेज को लेकर एक्ट्रेस ने कई सारी बातों का खुलासा किया. साथ ही ये भी शेयर किया कि शुरुआती दिनों में उन्हें जैसे भी ऑफर्स आते वो एक्सेप्ट कर लेती थीं. एक्ट्रेस ने कहा, 'कई बार तो मैंने अपनी फैमिली के इंपॉर्टेंट माइलस्टोन भी मिस कर दिए क्योंकि काम को मना करना मुझे सही नहीं लगा. '
लेकिन अब ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा अपनी सक्सेस पर खुश हैं. उनका मानना है भले उन्हें शुरुआती दिनों में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा लेकिन अब उनके पास चॉइस है. उन्हें जो पसंद नहीं वो उस चीज के लिए मना कर सकती हैं.
अब प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपने नाम का डंका बजाती हैं. इतना ही नहीं अब लगभग 6 साल बाद एक्ट्रेस एस एस राजामौली की बिग बजट फिल्म 'वाराणसी' के साथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कर रही हैं.
Published at : 10 Dec 2025 08:10 AM (IST)
Priyanka Chopra VARANASI

