'कभी ना कहने का प्रिविलेज नहीं था', बॉलीवुड में अपने फ्लॉप्स को लेकर बोलीं प्रियंका चोपड़ा
Priyanka Chopra On Her Bollywood Journey: प्रियंका चोपड़ा करियर के साथ अपनी बेबाकी को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर के टफ फेज को लेकर बात की.
ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अपने करियर में उन्होंने कई उतार–चढ़ाव देखे हैं. लेकिन अब अपनी मेहनत से वो दुनियाभर में अपना डंका बजा रही हैं. हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड में अपने टफ फेज को लेकर बात की.
Published at : 10 Dec 2025 08:10 AM (IST)
Tags :Priyanka Chopra
