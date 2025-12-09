एक्सप्लोरर
बेज को-ऑर्ड सेट में शनाया कपूर का सिजलिंग अंदाज, तस्वीरें देख फैंस बोले- ‘डीवा क्वीन’
Shanaya Kapoor Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस शनाया कपूर अपने लुक्स के चलते सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. हाल ही में उनका स्टनिंग लुक सामने आया है जो वायरल हो रहा है. को-ऑर्ड सेट में शनाया छा गई हैं.
शनाया कपूर ने एक बार फिर अपने ग्लैमरस स्टाइल से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. बेज को-ऑर्ड सेट में उनका अल्ट्रा-चीक और क्लासी लुक फैंस को दीवाना कर रहा है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 09 Dec 2025 10:13 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
बेज को-ऑर्ड सेट में शनाया कपूर का सिजलिंग अंदाज, तस्वीरें देख फैंस बोले- ‘डीवा क्वीन’
बॉलीवुड
7 Photos
ISPL इवेंट में पहुंचीं दिग्गज हस्तियां, सलमान खान से ऋतिक रोशन तक का दिखा डैशिंग लुक
बॉलीवुड
10 Photos
न्यू ईयर पार्टी में दिखना है गॉर्जियस तो जाह्ववी कपूर से लें आईडिया, हर कोई करेगा तारीफ
बॉलीवुड
6 Photos
ब्लैक साड़ी और बैकलेस ब्लाउज में निम्रत कौर का कातिलाना अंदाज, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'झक्कास'
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी की लंदन में बेइज्जती! पुलिस ने कार की ली तलाशी, जानें क्या है मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोडीन कफ सिरप मामले में एक्शन में योगी सरकार, SIT गठित, ये 3 अफसर करेंगे जांच
क्रिकेट
जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी से यूपी के आकिब खान तक, 5 अनकैप्ड तेज गेंदबाज जो IPL ऑक्शन में बन सकते हैं करोड़पति
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion