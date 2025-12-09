बेज को-ऑर्ड सेट में शनाया कपूर का सिजलिंग अंदाज, तस्वीरें देख फैंस बोले- ‘डीवा क्वीन’

उनके इस लुक में सबसे पहले जो चीज़ अट्रैक्ट करती है, वो है उनका बेज़ कलर का सुपर-स्टाइलिश को-ऑर्ड सेट. इस आउटफिट में ब्लेज़र को एक मॉडर्न ट्विस्ट दिया गया है. साइड कट-आउट डिजाइन और फ्रंट नॉट-डीटेल इसे बिलकुल अलग और एक्सपेरिमेंटल टच दे रहा है. ब्लेज़र का डीप नेकलाइन इस पूरे लुक को क्लैसी सेंसुआलिटी देता है. न ज़्यादा लाउड, न ही ज़्यादा ओवर, बस परफेक्ट बैलेंस है.