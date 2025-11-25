हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडधर्मेंद्र की जवानी की 10 तस्वीरें, हैंडसम हीरो को देख दिलीप कुमार भी जलते थे

धर्मेंद्र की जवानी की 10 तस्वीरें, हैंडसम हीरो को देख दिलीप कुमार भी जलते थे

बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन को गया. एक्टर ने अपने बर्थडे से कुछ दिनों पहले ही अंतिम सांस ली. आपको बता दें जवानी के दिनों में धर्मेंद्र बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिखा करते थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Nov 2025 02:57 PM (IST)
बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन को गया. एक्टर ने अपने बर्थडे से कुछ दिनों पहले ही अंतिम सांस ली. आपको बता दें जवानी के दिनों में धर्मेंद्र बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिखा करते थे.

धर्मेंद्र इतने ज्यादा हैंडसम थे कि एक दिलीप कुमार ने एक बार हंसी और शारीरिक बनावट की तारीफ करते हुए कहा था कि वो अल्लाह से शिकायत करेंगे कि उन्होंने उन्हें धर्मेंद्र जैसा हैंडसम और हष्ट-पुष्ट शरीर क्यों नहीं दिया.

1/10
यंग एज में धर्मेंद्र ने किसी टॉकीज में सुरैया की फिल्म दिल्लगी देखी थी और उस उससे इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने फिल्मों में ही अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया था.
यंग एज में धर्मेंद्र ने किसी टॉकीज में सुरैया की फिल्म दिल्लगी देखी थी और उस उससे इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने फिल्मों में ही अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया था.
2/10
धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो सुरैया की फिल्म 'दिल्लगी'देखने के लिए गांव से कई किलोमीटर पैदल चलकर जाया करते थे. उन्होंने लगातर 40 दिनों तक ये फिल्म देखी थी.
धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो सुरैया की फिल्म 'दिल्लगी'देखने के लिए गांव से कई किलोमीटर पैदल चलकर जाया करते थे. उन्होंने लगातर 40 दिनों तक ये फिल्म देखी थी.
3/10
उस दौर में फिल्मफेयर मैगजीन को नए टैलेंट की तलाश थी, जिसका विज्ञापन निकला.बस फिर क्या था, अपनी किस्मत आजमाने के लिए धर्मेंद्र ने इसमें फॉर्म भर दिया और सिलेक्ट हो गए.
उस दौर में फिल्मफेयर मैगजीन को नए टैलेंट की तलाश थी, जिसका विज्ञापन निकला.बस फिर क्या था, अपनी किस्मत आजमाने के लिए धर्मेंद्र ने इसमें फॉर्म भर दिया और सिलेक्ट हो गए.
4/10
अपनी किस्मत चमकाने धर्मेंद्र पंजाब से मुंबई चले आए, लेकिन मायानगरी में उन्हें जमकर स्ट्रगल करना पड़ा. एक दौर ऐसा भी था जब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं रहते थे.
अपनी किस्मत चमकाने धर्मेंद्र पंजाब से मुंबई चले आए, लेकिन मायानगरी में उन्हें जमकर स्ट्रगल करना पड़ा. एक दौर ऐसा भी था जब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं रहते थे.
5/10
धर्मेंद्र के पास एक बार खाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे.थके-हारे एक्टर जब अपने रूम पर पहुंचे तो वहां ईसबगोल रखा था. भूख मिटाने के लिए उन्होंने सारी गोलियां खा लीं.
धर्मेंद्र के पास एक बार खाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे.थके-हारे एक्टर जब अपने रूम पर पहुंचे तो वहां ईसबगोल रखा था. भूख मिटाने के लिए उन्होंने सारी गोलियां खा लीं.
6/10
बाद में धर्मेंद्र की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी. जब उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें दवा की नहीं बल्कि खाने की जरूरत है.
बाद में धर्मेंद्र की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी. जब उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें दवा की नहीं बल्कि खाने की जरूरत है.
7/10
धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से की थी. एक्टर की कद-काठी और शरीर की बनावट देसी पहलवानों जैसी थी. कई प्रोड्यूसर्स ने उन्हें फिल्में छोड़ पहलवानी करने की भी सलाह दी.
धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से की थी. एक्टर की कद-काठी और शरीर की बनावट देसी पहलवानों जैसी थी. कई प्रोड्यूसर्स ने उन्हें फिल्में छोड़ पहलवानी करने की भी सलाह दी.
8/10
हालांकि, बाद में धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में विलेन के खूब छक्के छुड़ाए.एक्टर की पहली सुपरहिट फिल्म 'फूल और पत्थर' थी, जो 1965 में रिलीज हुई थी.
हालांकि, बाद में धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में विलेन के खूब छक्के छुड़ाए.एक्टर की पहली सुपरहिट फिल्म 'फूल और पत्थर' थी, जो 1965 में रिलीज हुई थी.
9/10
फूल और पत्थर फिल्म में धर्मेंद्र को शर्टलेस देखा गया था.इस मूवी के दौरान ही मीना कुमारी और उनके अफेयर के चर्चे शुरू हुए थे.
फूल और पत्थर फिल्म में धर्मेंद्र को शर्टलेस देखा गया था.इस मूवी के दौरान ही मीना कुमारी और उनके अफेयर के चर्चे शुरू हुए थे.
10/10
धर्मेंद्र ने दो शादियां की थी. पहली शादी उन्होंने एक्टर बनने से पहले प्रकाश कौर संग की थी. उसके बाद दूसरी हेमा मालिनी से की थी.
धर्मेंद्र ने दो शादियां की थी. पहली शादी उन्होंने एक्टर बनने से पहले प्रकाश कौर संग की थी. उसके बाद दूसरी हेमा मालिनी से की थी.
Published at : 25 Nov 2025 02:57 PM (IST)
Tags :
Dharmendra

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान ने आधी रात अफगानिस्तान में की बमबारी, 9 मासूम बच्चों समेत 10 की मौत, तालिबान के प्रवक्ता ने क्या कहा
पाकिस्तान ने आधी रात अफगानिस्तान में की बमबारी, 9 मासूम बच्चों समेत 10 की मौत, तालिबान के प्रवक्ता ने क्या कहा
बिहार
रामभद्राचार्य पर बिहार में सियासत तेज, पप्पू यादव ने दिया विवादित बयान, 'ये अंधा, बहरा…'
रामभद्राचार्य पर बिहार में सियासत तेज, पप्पू यादव ने दिया विवादित बयान, 'ये अंधा, बहरा…'
इंडिया
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Ram Mandir Dhwajarohan: Ram Mandir ध्वजारोहण के बाद 'श्रीराम' के जयकारों से गूंजा Ayodhya | PM Modi
Ram Mandir Dhwajarohan: फूलों से सजा राम दरबार, ऐतिहासिक ध्वजारोहण की खास तस्वीरें |
PM Modi In Ayodhya: PM मोदी बोले—धर्म ध्वज हमारी विरासत और सत्य की जीत का प्रतीक | Ram Mandir
Crime News : बंद कमरे में 'फूंक' से हैवानियत ! Sansani
Actor Dharmendra Passes Away: सुरैया से दिल्लगी ने बनाया हीरो | Sunny Deol | Bobby Deol

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान ने आधी रात अफगानिस्तान में की बमबारी, 9 मासूम बच्चों समेत 10 की मौत, तालिबान के प्रवक्ता ने क्या कहा
पाकिस्तान ने आधी रात अफगानिस्तान में की बमबारी, 9 मासूम बच्चों समेत 10 की मौत, तालिबान के प्रवक्ता ने क्या कहा
बिहार
रामभद्राचार्य पर बिहार में सियासत तेज, पप्पू यादव ने दिया विवादित बयान, 'ये अंधा, बहरा…'
रामभद्राचार्य पर बिहार में सियासत तेज, पप्पू यादव ने दिया विवादित बयान, 'ये अंधा, बहरा…'
इंडिया
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
बॉलीवुड
क्या पलाश मुच्छल ने दिया स्मृति मंधाना को धोखा? चीटिंग चैट हुई सोशल मीडिया पर वायरल!
क्या पलाश मुच्छल ने दिया स्मृति मंधाना को धोखा? चीटिंग चैट हुई सोशल मीडिया पर वायरल!
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
जब मुस्लिम बने थे धर्मेंद्र तो क्या रखा था अपना नाम? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते जवाब
जब मुस्लिम बने थे धर्मेंद्र तो क्या रखा था अपना नाम? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते जवाब
हेल्थ
Walk Benefits: मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, वजन घटाने के लिए दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर?
मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, वजन घटाने के लिए दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget