एक्सप्लोरर
धर्मेंद्र की जवानी की 10 तस्वीरें, हैंडसम हीरो को देख दिलीप कुमार भी जलते थे
बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन को गया. एक्टर ने अपने बर्थडे से कुछ दिनों पहले ही अंतिम सांस ली. आपको बता दें जवानी के दिनों में धर्मेंद्र बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिखा करते थे.
धर्मेंद्र इतने ज्यादा हैंडसम थे कि एक दिलीप कुमार ने एक बार हंसी और शारीरिक बनावट की तारीफ करते हुए कहा था कि वो अल्लाह से शिकायत करेंगे कि उन्होंने उन्हें धर्मेंद्र जैसा हैंडसम और हष्ट-पुष्ट शरीर क्यों नहीं दिया.
Published at : 25 Nov 2025 02:57 PM (IST)
Dharmendra
