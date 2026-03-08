हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशादी में साथ पहुंचें आमिर खान और गौरी, हाथों में हाथ डालकर दिया पोज, सलमान समेत ये सेलेब्स भी हुए शामिल

शादी में साथ पहुंचें आमिर खान और गौरी, हाथों में हाथ डालकर दिया पोज, सलमान समेत ये सेलेब्स भी हुए शामिल

Celebs in Wedding: बॉलीवुड के कई सेलेब्स आज एक शादी समारोह में शामिल हुए. जहां सभी ने मीडिया के सामने जमकर पोज दिए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Mar 2026 12:30 AM (IST)
Celebs in Wedding: बॉलीवुड के कई सेलेब्स आज एक शादी समारोह में शामिल हुए. जहां सभी ने मीडिया के सामने जमकर पोज दिए.

मुंबई में मशहूर फिल्म क्रिटिक कोमल नहाटा के बेटे की शादी का रिसेप्शन रखा गया. जिसमें तमाम बॉलीवुड सेलेब्स काफी स्टाइलिश अंदाज में शामिल होने पहुंचे. इस वेडिंग रिसेप्शन में आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी के साथ शामिल होने पहुंचे. दोनों ने मीडिया के सामने जमकर पोज दिए. तो वहीं सलमान खान, अनन्या पांडे जैसे सेलेब्स भी शामिल हुए. यहां देखें फोटोज.

1/8
इस वेडिंग रिसेप्शन में रितेश अपनी पत्नी जनेलिया के साथ पहुंचे. दोनों में मीडिया के सामन बहुत खुशी- खुशी पोज दिए. एक्ट्रेस ने इस दौरान अम्ब्रेला गाउन पहनी थी जिसमें वो बहुत प्यारी लगीं. तो वहीं रितेश भी ग्रे कलर के बंदगला सूट में आए.
इस वेडिंग रिसेप्शन में रितेश अपनी पत्नी जनेलिया के साथ पहुंचे. दोनों में मीडिया के सामन बहुत खुशी- खुशी पोज दिए. एक्ट्रेस ने इस दौरान अम्ब्रेला गाउन पहनी थी जिसमें वो बहुत प्यारी लगीं. तो वहीं रितेश भी ग्रे कलर के बंदगला सूट में आए.
2/8
शनाया कपूर ने इस शादी के लिए मस्टर्ड यलो शेड का लहंगा चुना, जिसके साथ उन्होंने ईयर चेन वाले बड़े झुमके पहने. उनके लुक को कॉम्प्लिमेंट किया उनकी मैचिंग चूड़ियों ने.
शनाया कपूर ने इस शादी के लिए मस्टर्ड यलो शेड का लहंगा चुना, जिसके साथ उन्होंने ईयर चेन वाले बड़े झुमके पहने. उनके लुक को कॉम्प्लिमेंट किया उनकी मैचिंग चूड़ियों ने.
Published at : 08 Mar 2026 12:30 AM (IST)
Embed widget