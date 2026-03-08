एक्सप्लोरर
शादी में साथ पहुंचें आमिर खान और गौरी, हाथों में हाथ डालकर दिया पोज, सलमान समेत ये सेलेब्स भी हुए शामिल
Celebs in Wedding: बॉलीवुड के कई सेलेब्स आज एक शादी समारोह में शामिल हुए. जहां सभी ने मीडिया के सामने जमकर पोज दिए.
मुंबई में मशहूर फिल्म क्रिटिक कोमल नहाटा के बेटे की शादी का रिसेप्शन रखा गया. जिसमें तमाम बॉलीवुड सेलेब्स काफी स्टाइलिश अंदाज में शामिल होने पहुंचे. इस वेडिंग रिसेप्शन में आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी के साथ शामिल होने पहुंचे. दोनों ने मीडिया के सामने जमकर पोज दिए. तो वहीं सलमान खान, अनन्या पांडे जैसे सेलेब्स भी शामिल हुए. यहां देखें फोटोज.
Published at : 08 Mar 2026 12:30 AM (IST)
बॉलीवुड
