हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरणदीप हुड्डा की पत्नी ने कराया मैटरनिटी फोटोशूट, लिन लैशराम ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, रोमांटिक हुए एक्टर

रणदीप हुड्डा की पत्नी ने कराया मैटरनिटी फोटोशूट, लिन लैशराम ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, रोमांटिक हुए एक्टर

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Mar 2026 05:44 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम के घर जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली हैं. कपल जल्द ही अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाले हैं. हाल ही रणदीप हुड्डा ने पत्नी संग फोटोशूट करवाया है. जिसकी फोटोज कपल ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

बॉलीवुड एक्‍टर रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम ने एक बेहद खूबसूरत मैटरनिटी फोटोशूट करवाया है.
बॉलीवुड एक्‍टर रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम ने एक बेहद खूबसूरत मैटरनिटी फोटोशूट करवाया है.
कपल ने हाल ही में फोटोशूट की प्‍यारी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.
कपल ने हाल ही में फोटोशूट की प्‍यारी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.
