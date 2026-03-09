एक्सप्लोरर
रणदीप हुड्डा की पत्नी ने कराया मैटरनिटी फोटोशूट, लिन लैशराम ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, रोमांटिक हुए एक्टर
Randeep Hooda-Lin Laishram: एक्टर रणदीप हुड्डा जल्द ही पिता बनने वाले हैं. उनकी पत्नी लिन लैशराम प्रेगनेंट हैं. अब हाल ही में लिन ने मैटरनिटी फोटोशूट करवाया है. उनकी ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम के घर जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली हैं. कपल जल्द ही अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाले हैं. हाल ही रणदीप हुड्डा ने पत्नी संग फोटोशूट करवाया है. जिसकी फोटोज कपल ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
Published at : 09 Mar 2026 05:44 PM (IST)
बॉलीवुड
