Isha Ambani Photos: 800 करोड़ की मालकिन ईशा अंबानी का रॉयल अंदाज, ऑफ-शोल्डर कॉर्सेट ड्रेस में दिखीं बेहद खूबसूरत
Isha Ambani Photos: ईशा अंबानी का रॉयल और एलिगेंट अंदाज एक बार फिर चर्चा में है. ऑफ-शोल्डर कॉर्सेट गाउन, हैवी एम्ब्रॉयडरी और सॉफ्ट मेकअप के साथ उनका क्लासी लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
ईशा अंबानी अपने रॉयल फैशन सेंस और एलिगेंट स्टाइल के लिए अक्सर चर्चा में रहती हैंअपने. ही में उनका एक खूबसूरत और ग्रेसफुल लुक सामने आया, जिसमें वह ऑफ-शोल्डर कॉर्सेट गाउन में नजर आईं. इस आउटफिट में उनका अंदाज बहुत शाही और क्लासी दिखाई दे रहा है. हल्के गोल्डन रंग की हैवी एम्ब्रॉयडरी ड्रेस, मिनिमल ज्वेलरी और सॉफ्ट मेकअप के साथ उन्होंने एक परफेक्ट रॉयल लुक कैरी किया है, जो अब सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में है.
Published at : 09 Mar 2026 10:20 PM (IST)
