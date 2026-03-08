इफ्तार पार्टी के लिए परफेक्ट हैं आमना शरीफ के ये शरारा लुक्स, आप भी कर सकती हैं फॉलो

इफ्तार के लिए आमना का ये लुक ट्राय किया जा सकता है. एक्ट्रेस ने ऑरेंज कलर का हैवी शरारा सूट पहना है. जिस पर गोल्डन वर्क है, जो लुक को काफी एलिगेंट बना रहा है. हैवी ज्वैलरी और सटल मेकअप के साथ आप उनके इस लुक को ट्राय कर सकती हैं.