इफ्तार पार्टी के लिए परफेक्ट हैं आमना शरीफ के ये शरारा लुक्स, आप भी कर सकती हैं फॉलो

इफ्तार पार्टी के लिए परफेक्ट हैं आमना शरीफ के ये शरारा लुक्स, आप भी कर सकती हैं फॉलो

Iftar Party 2026 Aamna Sharif Looks: इफ्तार पार्टी में पहनने के लिए अगर आप एथनिक आउटफिट्स के डिजाइन्स खोज रही हैं, तो एक्ट्रेस आमना शरीफ के शरारा लुक्स से आप फैशन टिप्स ले सकती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Mar 2026 01:19 PM (IST)
Iftar Party 2026 Aamna Sharif Looks: इफ्तार पार्टी में पहनने के लिए अगर आप एथनिक आउटफिट्स के डिजाइन्स खोज रही हैं, तो एक्ट्रेस आमना शरीफ के शरारा लुक्स से आप फैशन टिप्स ले सकती हैं.

टीवी एक्ट्रेस आमना शरीफ अपने स्टाइलिश लुक्स के लिए चर्चा में रहती हैं. आमना ज्यादातर एथनिक आउटफिट्स कैरी करना पसंद करती हैं. आमना के लुक्स आप हर शादी-फंक्शन या फिर त्योहार के लिए कैरी कर सकती हैं. अगर आप इफ्तार पार्टी के लिए एथनिक आउटफिट्स खोज रही हैं, तो आमना के ये शरारा लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

इफ्तार के लिए आमना का ये लुक ट्राय किया जा सकता है. एक्ट्रेस ने ऑरेंज कलर का हैवी शरारा सूट पहना है. जिस पर गोल्डन वर्क है, जो लुक को काफी एलिगेंट बना रहा है. हैवी ज्वैलरी और सटल मेकअप के साथ आप उनके इस लुक को ट्राय कर सकती हैं.
इफ्तार के लिए आमना का ये लुक ट्राय किया जा सकता है. एक्ट्रेस ने ऑरेंज कलर का हैवी शरारा सूट पहना है. जिस पर गोल्डन वर्क है, जो लुक को काफी एलिगेंट बना रहा है. हैवी ज्वैलरी और सटल मेकअप के साथ आप उनके इस लुक को ट्राय कर सकती हैं.
अगर आपको अपने लुक को एलिगेंट और क्लासी रखना है तो आमना की तरह प्रिंटेड अनारकली सूट पहन सकती हैं. एक्ट्रेस ने अनारकली के साथ मैचिंग दुपट्टा कैरी किया है. कानों में झुमके और हाफ बालों को बांध कर अपना इफ्तार लुक कंप्लीट किया है.
अगर आपको अपने लुक को एलिगेंट और क्लासी रखना है तो आमना की तरह प्रिंटेड अनारकली सूट पहन सकती हैं. एक्ट्रेस ने अनारकली के साथ मैचिंग दुपट्टा कैरी किया है. कानों में झुमके और हाफ बालों को बांध कर अपना इफ्तार लुक कंप्लीट किया है.
Published at : 08 Mar 2026 01:19 PM (IST)
Aamna Sharif Iftar Party 2026

