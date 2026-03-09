एक्सप्लोरर
व्हाइट मिडी ड्रेस में दिखा अनीत पड्डा का ग्लैमरस लुक, तस्वीरों से नजरें हटाना मुश्किल
Aneet Padda Look: एक्ट्रेस अनीत पड्डा हाल ही में एक इवेंट में अपने लुक को लेकर चर्चा में आ गई हैं. व्हाइट मिडी ड्रेस, एक्सेसरीज और मेकअप के साथ उनका सिंपल और क्लासी अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है.
बॉलीवुड फिल्म 'सैयारा' से पहचान बनाने वाली अनीत पड्डा इन दिनों खूब सुर्खियों में है. हाल ही में वह एक इवेंट में शामिल हुई, जिसमें उनके लुक और उनकी खूबसूरती ने सभी का ध्यान खींच लिया. अनीत पड्डा बॉलीवुड की उभरती सितारों में से एक हैं, जिन्होंने काम समय में ही अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया है. इसी बीच आइए इस इवेंट की तस्वीरें देखते है, जिसमें उन्होंने एलिगेंट 'मिडी ड्रेस' कैरी किया है.
Published at : 09 Mar 2026 07:15 PM (IST)
