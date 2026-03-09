हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडव्हाइट मिडी ड्रेस में दिखा अनीत पड्डा का ग्लैमरस लुक, तस्वीरों से नजरें हटाना मुश्किल

व्हाइट मिडी ड्रेस में दिखा अनीत पड्डा का ग्लैमरस लुक, तस्वीरों से नजरें हटाना मुश्किल

Aneet Padda Look: एक्ट्रेस अनीत पड्डा हाल ही में एक इवेंट में अपने लुक को लेकर चर्चा में आ गई हैं. व्हाइट मिडी ड्रेस, एक्सेसरीज और मेकअप के साथ उनका सिंपल और क्लासी अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Mar 2026 07:15 PM (IST)
Aneet Padda Look: एक्ट्रेस अनीत पड्डा हाल ही में एक इवेंट में अपने लुक को लेकर चर्चा में आ गई हैं. व्हाइट मिडी ड्रेस, एक्सेसरीज और मेकअप के साथ उनका सिंपल और क्लासी अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है.

बॉलीवुड फिल्म 'सैयारा' से पहचान बनाने वाली अनीत पड्डा इन दिनों खूब सुर्खियों में है. हाल ही में वह एक इवेंट में शामिल हुई, जिसमें उनके लुक और उनकी खूबसूरती ने सभी का ध्यान खींच लिया. अनीत पड्डा बॉलीवुड की उभरती सितारों में से एक हैं, जिन्होंने काम समय में ही अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया है. इसी बीच आइए इस इवेंट की तस्वीरें देखते है, जिसमें उन्होंने एलिगेंट 'मिडी ड्रेस' कैरी किया है.

1/7
अनीत ने व्हाइट कलर की फ्लेयर्ड मिडी ड्रेस पहनी है. इस ड्रेस की सबसे बड़ी खासियत इसका ऊपरी हिस्सा है, जो एक मॉडर्न लुक देता है.
अनीत ने व्हाइट कलर की फ्लेयर्ड मिडी ड्रेस पहनी है. इस ड्रेस की सबसे बड़ी खासियत इसका ऊपरी हिस्सा है, जो एक मॉडर्न लुक देता है.
2/7
यह ड्रेस हाल्टर नेक डिजाइन का है, जिससे उनकी पर्सनैलिटी बहुत ग्रेसफुल लग रही है. साथ ही यह गर्मियों के दिन या किसी खास इवेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं.
यह ड्रेस हाल्टर नेक डिजाइन का है, जिससे उनकी पर्सनैलिटी बहुत ग्रेसफुल लग रही है. साथ ही यह गर्मियों के दिन या किसी खास इवेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं.
Published at : 09 Mar 2026 07:15 PM (IST)
Tags :
Bollywood Aneet Padda

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
'नसीब अपना-अपना’ की भोली चंदा अब बन गई दबंग, 63 की उम्र में बदले लुक से चौंका रहीं राधिका सरथकुमार
'नसीब अपना-अपना’ की भोली चंदा अब बन गई दबंग, 63 की उम्र में बदले लुक से चौंका रहीं राधिका सरथकुमार
मनोरंजन
दुबई की सड़कों पर एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी के साथ हुई बदसलूकी, शख्स ने मारा थप्पड़, रोते हुए वीडियो में सुनाई आपबीती
दुबई की सड़कों पर एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी के साथ हुई बदसलूकी, शख्स ने मारा थप्पड़, रोते हुए वीडियो में सुनाई आपबीती
मनोरंजन
Dhurandhar 2 OTT: धुरंधर 2 ओटीटी पर कहां होगी रिलीज? रणवीर सिंह की एक्शन थ्रिलर को लेकर नया अपडेट
धुरंधर 2 ओटीटी पर कहां होगी रिलीज? रणवीर सिंह की एक्शन थ्रिलर को लेकर नया अपडेट
मनोरंजन
शकीरा के इंडिया टूर को लेकर आया बड़ा अपडेट, अब दो नहीं बल्कि तीन शो करेंगी पॉप स्टार
शकीरा के इंडिया टूर को लेकर आया बड़ा अपडेट, अब दो नहीं बल्कि तीन शो करेंगी पॉप स्टार
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bollywood News: ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने ईशा अंबानी के साथ डांस किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया
Rakesh Bedi ने ‘Dhurandhar: The Revenge’ और जमील जमाली के किरदार पर की खास बात
Man Atisundar:😮Raadhya को भगाने का 'dark' game, क्या अंधेरे से हार जाएगा Pratham का प्यार?
Khamenei की मौत के बाद Mojtaba के Supreme Leader बनने का खुला राज! | Iran-Israel War
Mojtaba Khamenei: तेल के खेल में फंसने वाली है जनता ! | Israel Iran War Updates

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव डेस्क
एबीपी लाइव डेस्क
उच्चस्तरीय शिक्षा, नवाचार और स्किल डेवलपमेंट योजनाओं से बेटियां बन रहीं आत्मनिर्भर
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है', मिडिल ईस्ट के हालात पर PAK एक्सपर्ट का दावा- रूस के पास होगा गल्फ देशों का तेल और पुतिन...
'तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है', मिडिल ईस्ट के हालात पर PAK एक्सपर्ट का दावा- रूस के पास होगा गल्फ देशों का तेल और पुतिन...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में चुनावी साल से पहले बजट पेश, जानें किस विभाग के लिए धामी सरकार ने खोला खजाना?
उत्तराखंड में चुनावी साल से पहले बजट पेश, जानें किस विभाग के लिए धामी सरकार ने खोला खजाना?
इंडिया
दिल्ली से मैनचेस्टर के लिए उड़ा था इंडिगो का विमान, 7 घंटे के सफर के बाद लिया यू-टर्न, जानें क्या है कारण
दिल्ली से मैनचेस्टर के लिए उड़ा था इंडिगो का विमान, 7 घंटे के सफर के बाद लिया यू-टर्न, जानें कारण
बॉलीवुड
रणदीप हुड्डा की पत्नी ने कराया मैटरनिटी फोटोशूट, लिन लैशराम ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, रोमांटिक हुए एक्टर
रणदीप हुड्डा की पत्नी ने कराया मैटरनिटी फोटोशूट, लिन लैशराम ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, रोमांटिक हुए एक्टर
क्रिकेट
एमएस धोनी की पोस्ट पर आया गौतम गंभीर का जवाब, टी20 वर्ल्ड जीतने पर दी थी बधाई; फैंस ने पकड़ा सिर
धोनी की पोस्ट पर आया गौतम गंभीर का जवाब, टी20 वर्ल्ड जीतने पर दी थी बधाई
यूटिलिटी
लोक अदालत में कौन-कौन से मामले सुने जाते हैं, सबकुछ जान लें यहां
लोक अदालत में कौन-कौन से मामले सुने जाते हैं, सबकुछ जान लें यहां
हेल्थ
Kidney Disease Symptoms: क्या ठीक से काम कर रही है आपकी किडनी, घर में ही ऐसे कर सकते हैं चेक?
क्या ठीक से काम कर रही है आपकी किडनी, घर में ही ऐसे कर सकते हैं चेक?
इंडिया
'मिडिल ईस्ट में जंग से भारत को होगा नुकसान', राहुल गांधी की चेतावनी, US ट्रेड डील पर सरकार को घेरा
'मिडिल ईस्ट में जंग से भारत को होगा नुकसान', राहुल की चेतावनी, US ट्रेड डील पर सरकार को घेरा
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget