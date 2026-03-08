'पीकू' में दीपिका पादुकोण पीकू का किरदार निभाती नजर आई थीं. वो एक मजबूत और इंडिपेटडेंट महिला हैं, जो अपने काम के साथ-साथ अपने बीमार पिता की भी देखभाल करती हैं. फिल्म में पिता-बेटी के रिश्ते के साथ-साथ एक औरत की रोजमर्रा की मुश्किलें और हिम्मत भी दिखाई गई हैं.