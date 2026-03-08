हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Womens Day 2026: 'पीकू' से 'हक' तक, पर्दे पर इन 7 महिला किरदारों ने किया धमाल, चेक करें लिस्ट

Womens Day 2026: 'पीकू' से 'हक' तक, पर्दे पर इन 7 महिला किरदारों ने किया धमाल, चेक करें लिस्ट

Womens Day 2026: वुमेन्स डे के खास मौके पर हम लेकर आए हैं ऐसी फिल्मों की लिस्ट, जिनमें हीरोइन के किरदार ने सबको चौका दिया था और दिखाया था कि महिलाओं की ताकत क्या होती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Mar 2026 02:11 PM (IST)
Womens Day 2026: वुमेन्स डे के खास मौके पर हम लेकर आए हैं ऐसी फिल्मों की लिस्ट, जिनमें हीरोइन के किरदार ने सबको चौका दिया था और दिखाया था कि महिलाओं की ताकत क्या होती है.

वुमेन्स डे 2026 के मौके पर हम बॉलीवुड की कुछ दमदार हीरोइनों को याद कर रहे हैं, जिन्होंने पर्दे पर अपने किरदार से सबको प्रेरित किया. 'पीकू' से लेकर 'हक' तक, इन फिल्मों में महिलाओं के किरदार ने सिर्फ कहानी नहीं बदली, बल्कि सोच को भी हिला दिया. ये हीरोइन अपने हिम्मत, जज्बा और आत्मविश्वास से नई मिसाल पेश करती हैं. आइए देखें उन 7 किरदारों की लिस्ट जिन्होंने स्क्रीन पर धमाल मचाया.

1/7
'पीकू' में दीपिका पादुकोण पीकू का किरदार निभाती नजर आई थीं. वो एक मजबूत और इंडिपेटडेंट महिला हैं, जो अपने काम के साथ-साथ अपने बीमार पिता की भी देखभाल करती हैं. फिल्म में पिता-बेटी के रिश्ते के साथ-साथ एक औरत की रोजमर्रा की मुश्किलें और हिम्मत भी दिखाई गई हैं.
'पीकू' में दीपिका पादुकोण पीकू का किरदार निभाती नजर आई थीं. वो एक मजबूत और इंडिपेटडेंट महिला हैं, जो अपने काम के साथ-साथ अपने बीमार पिता की भी देखभाल करती हैं. फिल्म में पिता-बेटी के रिश्ते के साथ-साथ एक औरत की रोजमर्रा की मुश्किलें और हिम्मत भी दिखाई गई हैं.
2/7
तृप्ति डिमरी ने 'बुलबुल' में अपने दमदार किरदार से हीरोइन की नई पहचान दी. 'बुलबुल' में वो एक रहस्यमयी महिला हैं, जो अपने गांव की परेशान महिलाओं के लिए न्याय की मिसाल बनती हैं.
तृप्ति डिमरी ने 'बुलबुल' में अपने दमदार किरदार से हीरोइन की नई पहचान दी. 'बुलबुल' में वो एक रहस्यमयी महिला हैं, जो अपने गांव की परेशान महिलाओं के लिए न्याय की मिसाल बनती हैं.
Published at : 08 Mar 2026 02:11 PM (IST)
