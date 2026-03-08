एक्सप्लोरर
'मेघना गुलजार' से 'गौरी शिंदे' तक, इन फीमेल डायरेक्टर्स की फिल्मों में दिखी महिलाओं की असली ताकत
Women's Day 2026: महिला दिवस के अवसर पर आइए देखते हैं बॉलीवुड की उन महिला निर्देशकों की फिल्में, जिनमें एक महिला की ताकत, सपनों और संघर्षों को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया हैं.
आज पूरे देश में इंटरनेशनल वूमेंस डे मनाया जा रहा है. लेकिन क्या समाज की बंदिशों और जिम्मेदारियों के बीच महिलाएं अपने सपने को पूरा कर पा रही है? एक महिला, एक परिवार की रीढ़ होती है, जिसके बिना घर कभी पूरा नहीं हो सकता. हालांकि महिलाओं का काम सिर्फ घर चलाना नहीं, खुद को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना करना भी है. हाउसवाइफ से एक इंडिपेंडेंट वूमेन बनने तक, हर महिलाएं अपने जीवन में बहुत चुनौतियों का सामना करती हैं. इसी बीच आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड की उन महिला निर्देशकों की फिल्में, जिसमें महिलाओं के संघर्ष, उनके सपने, उनकी पहचान और उनकी अहमियत को बहुत ही सुंदरता से दिखाया गया है.
1/7
2/7
Published at : 08 Mar 2026 08:24 PM (IST)
Tags :Bollywood Women's Day 2026
बॉलीवुड
7 Photos
'मेघना गुलजार' से 'गौरी शिंदे' तक, इन फीमेल डायरेक्टर्स की फिल्मों में दिखी महिलाओं की असली ताकत
बॉलीवुड
7 Photos
वुमेन्स डे 2026: 'पीकू' से 'हक' तक, पर्दे पर इन 7 महिला किरदारों ने किया धमाल, चेक करें लिस्ट
बॉलीवुड
7 Photos
इफ्तार पार्टी के लिए परफेक्ट हैं आमना शरीफ के ये शरारा लुक्स, आप भी कर सकती हैं फॉलो
बॉलीवुड
7 Photos
अनन्या-शनाया से हुमा कुरैशी तक ने बिखेरा फैशन का जलवा, जेनेलिया डिसूजा ने लूटी महफिल
बॉलीवुड
8 Photos
शादी में साथ पहुंचें आमिर खान और गौरी, हाथों में हाथ डालकर दिया पोज, सलमान समेत ये सेलेब्स भी हुए शामिल
बॉलीवुड
8 Photos
महिला दिवस 2026: गौरी-महीप से लेकर सुजैन खान तक, ये हैं बॉलीवुड की बॉस लेडीज, देखें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
7 Photos
'भूत बंगला' से 'रागिनी 3' तक, एकता कपूर ला रही कई शानदार फिल्में और शोज, चेक कर लें लिस्ट
बॉलीवुड
7 Photos
जान्हवी कपूर ने दिखाई 29वें बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक, सोशल मीडिया पर वायरल हुईं फोटोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर श्रेया घोषाल का बयान, बोलीं- 'महिलाओं को मौका नहीं मिल रहा'
मनोरंजन
जूनियर एनटीआर को देखने बैंगलुरु के अस्पताल में उमड़ी भीड़, तोड़ा एस्किलेटर, वीडियो हो रहा वायरल
मनोरंजन
Bhooth Bangla Teaser: 9 मार्च को खुलेगा अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का राज, जानिए इस लकी नंबर की कहानी
मनोरंजन
पोद्दार हाउस में अभिरा की होगी वापसी, शेरनी बन अरमान और विद्या के उड़ाएगी होश
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
'मेघना गुलजार' से 'गौरी शिंदे' तक, इन फीमेल डायरेक्टर्स की फिल्मों में दिखी महिलाओं की असली ताकत
बॉलीवुड
7 Photos
वुमेन्स डे 2026: 'पीकू' से 'हक' तक, पर्दे पर इन 7 महिला किरदारों ने किया धमाल, चेक करें लिस्ट
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion