'मेघना गुलजार' से 'गौरी शिंदे' तक, इन फीमेल डायरेक्टर्स की फिल्मों में दिखी महिलाओं की असली ताकत

निर्देशक गौरी शिंदे की फिल्म 'इंग्लिश विंग्लिश' एक हाउसवाइफ की कहानी है, जो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे इंग्लिश नहीं आने के कारण लोग उसे कम समझते हैं, लेकिन वो खुद को बदलने और आगे बढ़ने की कोशिश करती है.