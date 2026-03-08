हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'मेघना गुलजार' से 'गौरी शिंदे' तक, इन फीमेल डायरेक्टर्स की फिल्मों में दिखी महिलाओं की असली ताकत

Women's Day 2026: महिला दिवस के अवसर पर आइए देखते हैं बॉलीवुड की उन महिला निर्देशकों की फिल्में, जिनमें एक महिला की ताकत, सपनों और संघर्षों को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Mar 2026 08:24 PM (IST)
आज पूरे देश में इंटरनेशनल वूमेंस डे मनाया जा रहा है. लेकिन क्या समाज की बंदिशों और जिम्मेदारियों के बीच महिलाएं अपने सपने को पूरा कर पा रही है? एक महिला, एक परिवार की रीढ़ होती है, जिसके बिना घर कभी पूरा नहीं हो सकता. हालांकि महिलाओं का काम सिर्फ घर चलाना नहीं, खुद को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना करना भी है. हाउसवाइफ से एक इंडिपेंडेंट वूमेन बनने तक, हर महिलाएं अपने जीवन में बहुत चुनौतियों का सामना करती हैं. इसी बीच आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड की उन महिला निर्देशकों की फिल्में, जिसमें महिलाओं के संघर्ष, उनके सपने, उनकी पहचान और उनकी अहमियत को बहुत ही सुंदरता से दिखाया गया है.

निर्देशक गौरी शिंदे की फिल्म 'इंग्लिश विंग्लिश' एक हाउसवाइफ की कहानी है, जो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे इंग्लिश नहीं आने के कारण लोग उसे कम समझते हैं, लेकिन वो खुद को बदलने और आगे बढ़ने की कोशिश करती है.
जोया अख्तर की फिल्म 'दिल धड़कने दो' एक आधुनिक परिवार की कहानी दिखाती है. ये फिल्म महिलाओं की आजादी, उनके सपनों और समाज की उम्मीदों के बीच के संघर्ष को बहुत सादगी से दिखाती है.
Published at : 08 Mar 2026 08:24 PM (IST)
Bollywood Women's Day 2026

