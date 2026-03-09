हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पतियों से ज्यादा सक्सेसफुल है ये बॉलीवुड हसीनएं, नेटवर्थ में भी देती हैं मात, एक तो बेशुमार दौलत की है मालकिन

बॉलीवुड में वैसे तो कई सुपरस्टार एक्टर्स हैं, जिनकी नेटवर्थ काफी ज्यादा है. लेकिन, कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस भी हैं, जो बेहद अमीर है और नेटवर्थ के मामले में अपने पतियों से भी चार कदम आगे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Mar 2026 03:58 PM (IST)
दीपिका पादुकोण और ऐश्वर्या राय से लेकर आलिया भट्ट तक, ये कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है और अपने पतियों से ज्यादा अमीर हैं.

ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की सबसे अमीर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने अपनी मेहनत से इंडस्ट्री में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है. साथ ही करोड़ों का साम्राज्य भी बना चुकी हैं.
ऐश्वर्या राय की नेटवर्थ की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 900 करोड़ रुपये है. वहीं, अभिषेक बच्चन की नेटवर्थ टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 280 करोड़ रुपये है.
Published at : 09 Mar 2026 03:58 PM (IST)
