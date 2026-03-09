एक्सप्लोरर
पतियों से ज्यादा सक्सेसफुल है ये बॉलीवुड हसीनएं, नेटवर्थ में भी देती हैं मात, एक तो बेशुमार दौलत की है मालकिन
बॉलीवुड में वैसे तो कई सुपरस्टार एक्टर्स हैं, जिनकी नेटवर्थ काफी ज्यादा है. लेकिन, कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस भी हैं, जो बेहद अमीर है और नेटवर्थ के मामले में अपने पतियों से भी चार कदम आगे हैं.
दीपिका पादुकोण और ऐश्वर्या राय से लेकर आलिया भट्ट तक, ये कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है और अपने पतियों से ज्यादा अमीर हैं.
1/10
2/10
Published at : 09 Mar 2026 03:58 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
'मेघना गुलजार' से 'गौरी शिंदे' तक, इन फीमेल डायरेक्टर्स की फिल्मों में दिखी महिलाओं की असली ताकत
बॉलीवुड
7 Photos
वुमेन्स डे 2026: 'पीकू' से 'हक' तक, पर्दे पर इन 7 महिला किरदारों ने किया धमाल, चेक करें लिस्ट
बॉलीवुड
7 Photos
इफ्तार पार्टी के लिए परफेक्ट हैं आमना शरीफ के ये शरारा लुक्स, आप भी कर सकती हैं फॉलो
बॉलीवुड
7 Photos
अनन्या-शनाया से हुमा कुरैशी तक ने बिखेरा फैशन का जलवा, जेनेलिया डिसूजा ने लूटी महफिल
बॉलीवुड
8 Photos
शादी में साथ पहुंचें आमिर खान और गौरी, हाथों में हाथ डालकर दिया पोज, सलमान समेत ये सेलेब्स भी हुए शामिल
बॉलीवुड
8 Photos
महिला दिवस 2026: गौरी-महीप से लेकर सुजैन खान तक, ये हैं बॉलीवुड की बॉस लेडीज, देखें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
7 Photos
'भूत बंगला' से 'रागिनी 3' तक, एकता कपूर ला रही कई शानदार फिल्में और शोज, चेक कर लें लिस्ट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
स्कूल इवेंट में बेटी तारा की जीत पर भावुक हुईं माही विज, जय भानुशाली ने भी दी बधाई
मनोरंजन
नॉयना को हुआ कैंसर, शांति निकेतन में वापसी नहीं करेगी तुलसी
मनोरंजन
संडे को 'द केरल स्टोरी 2' ने मचाया तहलका, जानें- 'ओ रोमियो' से 'अस्सी' तक सभी फिल्मों का कलेक्शन
मनोरंजन
'धुरंधर 2' का रिलीज से पहले भौकाल, एडवांस बुकिंग में ही 'ओ रोमियो' 'बागी 4' के उड़ा दिए परखच्चे
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
'मेघना गुलजार' से 'गौरी शिंदे' तक, इन फीमेल डायरेक्टर्स की फिल्मों में दिखी महिलाओं की असली ताकत
एबीपी लाइव डेस्क
Opinion