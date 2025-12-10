कल यानी 11 दिसंबर को बॉलीवुड के 'ट्रैजेडी किंग' दिलीप कुमार का जन्मदिन है. सदी के महान एक्टर्स में शुमार, दिलीप कुमार ने अपने एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस से बॉलीवुड को हमेशा यादगार फिल्में दी हैं. उनकी फिल्मों में इमोशन, ड्रामा और परफेक्ट एक्टिंग की मिसाल देखी जा सकती है. अगर आप भी कल उनके बर्थडे पर उनकी यादगार फिल्मों का मज़ा लेना चाहते हैं, तो ये रही उनकी टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट और कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख सकते हैं.