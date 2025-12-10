एक्सप्लोरर
Birthday Special: दिलीप कुमार की टॉप 5 क्लासिक फिल्में, जानें किस ओटीटी पर देख पाएंगे
Birthday Special: दिलीप कुमार के बर्थडे पर जानिए उनकी टॉप 5 क्लासिक फिल्में. मुग़ल-ए-आज़म, गंगा जमुना, नया दौर, दीदार, मधुमति और कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं उपलब्ध.
कल यानी 11 दिसंबर को बॉलीवुड के 'ट्रैजेडी किंग' दिलीप कुमार का जन्मदिन है. उनकी फिल्मों में शानदार एक्टिंग, इमोशन और क्लासिक कहानियां हमेशा याद रहती हैं. आज हम उनके टॉप 5 फिल्मों और जानेंगे कि कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उनकी फिल्में देख सकते हैं.
Published at : 10 Dec 2025 07:36 PM (IST)
बॉलीवुड
बैकलेस ड्रेस में रकुल प्रीत सिंह ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, तस्वीरें देख मुरीद हुए फैंस
बॉलीवुड
नाइट आउट में दिखा कियारा आडवाणी का ग्लैमरस अंदाज, फोटोज देख फैंस बोले- ब्यूटीफुल मम्मा
बॉलीवुड
'धुरंधर' के बाद अब इन 6 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाएंगे अक्षय खन्ना, जानें- कब होंगी रिलीज?
